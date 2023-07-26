https://ria.ru/20230726/preduprezhdenie-1886353791.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 26.07.2023

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Сильная жара прогнозируется на территории Сочи до 27 июля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:00

2023-07-26T13:00

2023-07-26T13:23

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новости - туризм

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СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Сильная жара прогнозируется на территории Сочи до 27 июля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "В дневные и вечерние часы 27 июля 2023 на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 36 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Спасатели просят горожан и туристов быть осторожными в обращении с огнем, в лесах запрещается разводить костры близ сухой травы и поваленных деревьев. Заметив пожар в лестной местности, нужно сразу позвонить в службы спасения, отметили в ведомстве. Как передаёт корреспондент РИА Новости, сейчас температура воздуха в центральном Сочи составляет 29 градусов, морская вода колеблется в пределах 25 градусов.

https://ria.ru/20230724/zhara-1885923877.html

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