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Лазурное побережье во Франции охватили природные пожары
Лазурное побережье во Франции охватили природные пожары - РИА Новости, 26.07.2023
Лазурное побережье во Франции охватили природные пожары
Несколько природных пожаров бушуют на французском Лазурном побережье, в том числе один из них недалеко от аэропорта Ниццы, сообщают французские СМИ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:25
2023-07-26T11:25
2023-07-26T11:25
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Несколько природных пожаров бушуют на французском Лазурном побережье, в том числе один из них недалеко от аэропорта Ниццы, сообщают французские СМИ. "Несколько лесных пожаров вспыхнуло в Приморских Альпах и Варе (департаменты на средиземноморском побережье - ред.). Были задействованы 200 пожарных", - сообщает французская радиостанция France Info. Самое серьезное возгорание произошло во вторник в городе Кань-сюр-Мер, в семи километрах от международного аэропорта Ниццы. По информации радиостанции, общая площадь пожара составила 10 гектаров, было задействовано около 100 пожарных, к тушению привлекли вертолет. Из-за пожара было остановлено движение на автостраде А8 в районе возгорания, а также на несколько часов было прервано движение поездов на участке между Антибом и Ниццей. Движение в обычном режиме возобновилось вечером около 18.30 (19.30 мск). Сообщений о жертвах не поступало. Еще один пожар охватил площадь в 20 гектаров в районе коммуны Бероль, к его тушению привлекли 40 пожарных, сообщает телеканал BFMTV. Пожары площадью менее одного гектара были зафиксированы в коммунах Саорж, Ла-Боллен-Везюби и Греольер. Все очаги были потушены. Крупное возгорание в ночь на среду произошло в коммуне Фаликон на севере Ниццы. По информации газеты Nice Matin, пожар начался в 2 часа ночи (3.00 мск), задействовано около ста пожарных. Около 8 утра (9.00 мск) пожар был локализован. Как передает BFMTV, риск возникновения новых возгораний остается высоким, поэтому в среду для туристов закроют ряд лесных массивов на Лазурном побережье.
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в мире, франция, приморские альпы, ницца
В мире, Франция, Приморские Альпы, Ницца
Лазурное побережье во Франции охватили природные пожары
Французские СМИ сообщили о природных пожарах на Лазурном побережье
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Несколько природных пожаров бушуют на французском Лазурном побережье, в том числе один из них недалеко от аэропорта Ниццы, сообщают французские СМИ.
«
"Несколько лесных пожаров вспыхнуло в Приморских Альпах
и Варе (департаменты на средиземноморском побережье - ред.). Были задействованы 200 пожарных", - сообщает французская радиостанция France Info.
Самое серьезное возгорание произошло во вторник в городе Кань-сюр-Мер, в семи километрах от международного аэропорта Ниццы. По информации радиостанции, общая площадь пожара составила 10 гектаров, было задействовано около 100 пожарных, к тушению привлекли вертолет.
Из-за пожара было остановлено движение на автостраде А8 в районе возгорания, а также на несколько часов было прервано движение поездов на участке между Антибом и Ниццей. Движение в обычном режиме возобновилось вечером около 18.30 (19.30 мск). Сообщений о жертвах не поступало.
Еще один пожар охватил площадь в 20 гектаров в районе коммуны Бероль, к его тушению привлекли 40 пожарных, сообщает телеканал BFMTV.
Пожары площадью менее одного гектара были зафиксированы в коммунах Саорж, Ла-Боллен-Везюби и Греольер. Все очаги были потушены.
Крупное возгорание в ночь на среду произошло в коммуне Фаликон на севере Ниццы. По информации газеты Nice Matin, пожар начался в 2 часа ночи (3.00 мск), задействовано около ста пожарных. Около 8 утра (9.00 мск) пожар был локализован.
Как передает BFMTV, риск возникновения новых возгораний остается высоким, поэтому в среду для туристов закроют ряд лесных массивов на Лазурном побережье.
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