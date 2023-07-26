https://ria.ru/20230726/pozhar-1886472593.html

Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров

Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров - РИА Новости, 26.07.2023

Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров

Лесной пожар в стамбульском районе Бейкоз на севере города тушат с воздуха, воды и суши, его площадь достигла 10 гектаров, заявило руководство провинции. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:36

2023-07-26T19:36

2023-07-26T19:47

стамбул

турция

средиземное море

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886471831_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9e4ce3f3ed112eeb7da646653ccd8d0f.jpg

СТАМБУЛ, 26 июл – РИА Новости. Лесной пожар в стамбульском районе Бейкоз на севере города тушат с воздуха, воды и суши, его площадь достигла 10 гектаров, заявило руководство провинции.Показатели температуры в регионах Мраморного, Эгейского, Средиземного морей и в центре Турции в среду превысили сезонную норму на 5-10 градусов, в других районах на 2-6 градусов. В Стамбуле зафиксированы температурные рекорды, в частности, в районе Бейкоз сейчас около 40 градусов, в Шиле на берегу Черного моря зафиксирована температура в 44 градуса."В тушении пожара, площадь которого составляет 10 гектаров, принимают участие 20 пожарных машин, более 60 пожарных, полицейские, катер береговой охраны, вертолёт, а также несколько автоцистерн", - сообщило в пресс-релизе руководство провинции.Мэрия Стамбула, в свою очередь, также направила в общей сложности 13 пожарных машин и 33 сотрудника.Синоптики предсказывают, что с четверга температуры начнут снижаться. В частности, в Стамбуле температура опустится сразу на десять градусов.Южные курорты Турции уже третью неделю находятся под влиянием "африканской" жары, температура в ряде городов держится у отметки в 45 градусов, а ночные температуры редко опускаются ниже 30.Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.

https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html

стамбул

турция

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, турция, средиземное море, в мире