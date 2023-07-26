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Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров - РИА Новости, 26.07.2023
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19:36 26.07.2023 (обновлено: 19:47 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886472593.html
Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров
Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров - РИА Новости, 26.07.2023
Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров
Лесной пожар в стамбульском районе Бейкоз на севере города тушат с воздуха, воды и суши, его площадь достигла 10 гектаров, заявило руководство провинции. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:36
2023-07-26T19:47
стамбул
турция
средиземное море
в мире
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СТАМБУЛ, 26 июл – РИА Новости. Лесной пожар в стамбульском районе Бейкоз на севере города тушат с воздуха, воды и суши, его площадь достигла 10 гектаров, заявило руководство провинции.Показатели температуры в регионах Мраморного, Эгейского, Средиземного морей и в центре Турции в среду превысили сезонную норму на 5-10 градусов, в других районах на 2-6 градусов. В Стамбуле зафиксированы температурные рекорды, в частности, в районе Бейкоз сейчас около 40 градусов, в Шиле на берегу Черного моря зафиксирована температура в 44 градуса."В тушении пожара, площадь которого составляет 10 гектаров, принимают участие 20 пожарных машин, более 60 пожарных, полицейские, катер береговой охраны, вертолёт, а также несколько автоцистерн", - сообщило в пресс-релизе руководство провинции.Мэрия Стамбула, в свою очередь, также направила в общей сложности 13 пожарных машин и 33 сотрудника.Синоптики предсказывают, что с четверга температуры начнут снижаться. В частности, в Стамбуле температура опустится сразу на десять градусов.Южные курорты Турции уже третью неделю находятся под влиянием "африканской" жары, температура в ряде городов держится у отметки в 45 градусов, а ночные температуры редко опускаются ниже 30.Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
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стамбул, турция, средиземное море, в мире
Стамбул, Турция, Средиземное море, В мире
Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров

На севере Стамбула лесной пожар площадью в десять гектаров тушат с воздуха, воды и суши

© AFP 2023 / YASIN AKGULТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Турецкие пожарные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 июл – РИА Новости. Лесной пожар в стамбульском районе Бейкоз на севере города тушат с воздуха, воды и суши, его площадь достигла 10 гектаров, заявило руководство провинции.
Показатели температуры в регионах Мраморного, Эгейского, Средиземного морей и в центре Турции в среду превысили сезонную норму на 5-10 градусов, в других районах на 2-6 градусов. В Стамбуле зафиксированы температурные рекорды, в частности, в районе Бейкоз сейчас около 40 градусов, в Шиле на берегу Черного моря зафиксирована температура в 44 градуса.
"В тушении пожара, площадь которого составляет 10 гектаров, принимают участие 20 пожарных машин, более 60 пожарных, полицейские, катер береговой охраны, вертолёт, а также несколько автоцистерн", - сообщило в пресс-релизе руководство провинции.
Мэрия Стамбула, в свою очередь, также направила в общей сложности 13 пожарных машин и 33 сотрудника.
Синоптики предсказывают, что с четверга температуры начнут снижаться. В частности, в Стамбуле температура опустится сразу на десять градусов.
Южные курорты Турции уже третью неделю находятся под влиянием "африканской" жары, температура в ряде городов держится у отметки в 45 градусов, а ночные температуры редко опускаются ниже 30.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
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