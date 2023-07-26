https://ria.ru/20230726/pozhar-1886414728.html

В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома

В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома - РИА Новости, 26.07.2023

В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома

Сотрудники полиции спасли беременную женщину и детей из горевшего дома в населенном пункте Приазовское в Запорожской области , рассказал журналистам... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:03

2023-07-26T16:03

2023-07-26T16:03

происшествия

россия

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции спасли беременную женщину и детей из горевшего дома в населенном пункте Приазовское в Запорожской области , рассказал журналистам представитель пресс-службы МВД России. В ведомстве пояснили, что сигнал о возгорании приняли прапорщик полиции Павел Питюренко, старшина Артем Шульга и старшие сержанты Михаил Савчук и Дмитрий Зинченко. "Прибыв на место происшествия, они увидели в окнах горевшего дома женщину и детей, которые оказались в огненной ловушке. Полицейские выбили окна и через них помогли выбраться всем, кто находился в доме. Им оказали первую доврачебную помощь и передали медикам, так как мама и один из детей получили ожоги. Также хозяйка попросила сотрудников вынести из жилища сумку с документами, и они, надев противогазы, вернулись в задымленное помещение и выполнили просьбу женщины"-, рассказал представитель пресс-службы МВД. Позже было установлено , что пожар начался из-за замыкания электропроводки, добавили в ведомстве.

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, запорожская область