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В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома - РИА Новости, 26.07.2023
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16:03 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886414728.html
В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома
В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома - РИА Новости, 26.07.2023
В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома
Сотрудники полиции спасли беременную женщину и детей из горевшего дома в населенном пункте Приазовское в Запорожской области , рассказал журналистам... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:03
2023-07-26T16:03
происшествия
россия
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции спасли беременную женщину и детей из горевшего дома в населенном пункте Приазовское в Запорожской области , рассказал журналистам представитель пресс-службы МВД России. В ведомстве пояснили, что сигнал о возгорании приняли прапорщик полиции Павел Питюренко, старшина Артем Шульга и старшие сержанты Михаил Савчук и Дмитрий Зинченко. "Прибыв на место происшествия, они увидели в окнах горевшего дома женщину и детей, которые оказались в огненной ловушке. Полицейские выбили окна и через них помогли выбраться всем, кто находился в доме. Им оказали первую доврачебную помощь и передали медикам, так как мама и один из детей получили ожоги. Также хозяйка попросила сотрудников вынести из жилища сумку с документами, и они, надев противогазы, вернулись в задымленное помещение и выполнили просьбу женщины"-, рассказал представитель пресс-службы МВД. Позже было установлено , что пожар начался из-за замыкания электропроводки, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, запорожская область
Происшествия, Россия, Запорожская область
В Запорожской области полицейские вытащили детей из горящего дома

Полицейские в Запорожской области спасли беременную женщину и детей из горевшего дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции спасли беременную женщину и детей из горевшего дома в населенном пункте Приазовское в Запорожской области , рассказал журналистам представитель пресс-службы МВД России.
В ведомстве пояснили, что сигнал о возгорании приняли прапорщик полиции Павел Питюренко, старшина Артем Шульга и старшие сержанты Михаил Савчук и Дмитрий Зинченко.
"Прибыв на место происшествия, они увидели в окнах горевшего дома женщину и детей, которые оказались в огненной ловушке. Полицейские выбили окна и через них помогли выбраться всем, кто находился в доме. Им оказали первую доврачебную помощь и передали медикам, так как мама и один из детей получили ожоги. Также хозяйка попросила сотрудников вынести из жилища сумку с документами, и они, надев противогазы, вернулись в задымленное помещение и выполнили просьбу женщины"-, рассказал представитель пресс-службы МВД.
Позже было установлено , что пожар начался из-за замыкания электропроводки, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияЗапорожская область
 
 
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