https://ria.ru/20230726/pozhar-1886344770.html

Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД

Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД - РИА Новости, 26.07.2023

Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД

Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:19

2023-07-26T12:19

2023-07-26T12:19

в мире

россия

греция

афины

мария захарова

кириакос мицотакис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обращений из Афин по поводу помощи не было", - сказала Захарова на брифинге. В то же время она подчеркнула, что Россия искренне сопереживает греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. "Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля", - добавила она. Также Захарова напомнила, что в августе 2021 года по указанию президента РФ в ответ на экстренный запрос из Афин в Грецию для участия в тушении пожаров была на безвозмездной основе направлена авиагруппа в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8. "Работа наших огнеборцев получила тогда высокую оценку греческого руководства", - напомнила она. Ранее министерство национальной обороны Греции сообщало о том, что два пилота самолета Canadair CL-215 погибли на острове Эвбея при тушении пожаров. Пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса также сообщала об отмене запланированного на 26 июля визита премьера на Кипр из-за катастрофы пожарного самолета Canadair CL215. В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая сухая погода. Ежедневно происходит порядка 60 лесных пожаров, большинство из них удается потушить в самом начале. Сейчас в стране горят четыре сильных пожара. Греческие пожарные несколько дней борются с крупными пожарами на Корфу (Керкире), на Родосе, возле селений Каристос на Эвбее и Дерванаки возле Ахайи на полуострове Пелопоннес. Сейчас два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС РФ помогают тушить пожары в Турции.

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, греция, афины, мария захарова, кириакос мицотакис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76