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Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД - РИА Новости, 26.07.2023
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12:19 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886344770.html
Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД
Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД - РИА Новости, 26.07.2023
Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД
Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:19
2023-07-26T12:19
в мире
россия
греция
афины
мария захарова
кириакос мицотакис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обращений из Афин по поводу помощи не было", - сказала Захарова на брифинге. В то же время она подчеркнула, что Россия искренне сопереживает греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. "Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля", - добавила она. Также Захарова напомнила, что в августе 2021 года по указанию президента РФ в ответ на экстренный запрос из Афин в Грецию для участия в тушении пожаров была на безвозмездной основе направлена авиагруппа в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8. "Работа наших огнеборцев получила тогда высокую оценку греческого руководства", - напомнила она. Ранее министерство национальной обороны Греции сообщало о том, что два пилота самолета Canadair CL-215 погибли на острове Эвбея при тушении пожаров. Пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса также сообщала об отмене запланированного на 26 июля визита премьера на Кипр из-за катастрофы пожарного самолета Canadair CL215. В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая сухая погода. Ежедневно происходит порядка 60 лесных пожаров, большинство из них удается потушить в самом начале. Сейчас в стране горят четыре сильных пожара. Греческие пожарные несколько дней борются с крупными пожарами на Корфу (Керкире), на Родосе, возле селений Каристос на Эвбее и Дерванаки возле Ахайи на полуострове Пелопоннес. Сейчас два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС РФ помогают тушить пожары в Турции.
https://ria.ru/20230725/pilot-1886243277.html
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в мире, россия, греция, афины, мария захарова, кириакос мицотакис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76
В мире, Россия, Греция, Афины, Мария Захарова, Кириакос Мицотакис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ил-76
Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров, заявили в МИД

Захарова заявила, что Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара на острове Родос
Тушение лесного пожара на острове Родос - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара на острове Родос. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращений из Афин по поводу помощи не было", - сказала Захарова на брифинге.
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
25 июля, 18:47
В то же время она подчеркнула, что Россия искренне сопереживает греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров.
"Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля", - добавила она.
Также Захарова напомнила, что в августе 2021 года по указанию президента РФ в ответ на экстренный запрос из Афин в Грецию для участия в тушении пожаров была на безвозмездной основе направлена авиагруппа в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8.
"Работа наших огнеборцев получила тогда высокую оценку греческого руководства", - напомнила она.
Ранее министерство национальной обороны Греции сообщало о том, что два пилота самолета Canadair CL-215 погибли на острове Эвбея при тушении пожаров. Пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса также сообщала об отмене запланированного на 26 июля визита премьера на Кипр из-за катастрофы пожарного самолета Canadair CL215.
В Греции с 12 июля установилась аномально жаркая сухая погода. Ежедневно происходит порядка 60 лесных пожаров, большинство из них удается потушить в самом начале. Сейчас в стране горят четыре сильных пожара. Греческие пожарные несколько дней борются с крупными пожарами на Корфу (Керкире), на Родосе, возле селений Каристос на Эвбее и Дерванаки возле Ахайи на полуострове Пелопоннес.
Сейчас два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС РФ помогают тушить пожары в Турции.
Тушение лесного пожара на острове Родос - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
"Не страшнее снегопада": в Греции высказались по поводу пожаров
25 июля, 16:21
 
В миреРоссияГрецияАфиныМария ЗахароваКириакос МицотакисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШИл-76
 
 
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