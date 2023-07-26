https://ria.ru/20230726/pozhar-1886323143.html
В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой
В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой - РИА Новости, 26.07.2023
В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой
Очаг возгорания в вагонах на станции Сасово в Рязанской области ликвидирован, сообщила администрация города. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:58
2023-07-26T10:58
2023-07-26T12:08
происшествия
рязанская область
сасово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Очаг возгорания в вагонах на станции Сасово в Рязанской области ликвидирован, сообщила администрация города. "Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба. — Прим. ред.), как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован", — говорится в публикации.Как отметили в пресс-службе органа исполнительной власти, сотрудников железнодорожных предприятий и жителей расположенной рядом с вокзалом пятиэтажки эвакуировали.В пресс-службе МЖД позже уточнили, что в семь утра в нескольких вагонах на станции произошло задымление серы. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. В свою очередь, областной главк МЧС отметил, что возгорание локализовали на площади в 80 квадратных метров и ликвидировали очаг примерно за полчаса. В тушении участвовали 13 человек, пять единиц техники и пожарный поезд.По данным ведомства, пострадавших нет. К месту происшествия выехала лаборатория для контроля предельно допустимых концентраций в воздухе.
https://ria.ru/20230501/poezd-1868978175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, сасово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Сасово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой
В Рязанской области на станции Сасово ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой
РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Очаг возгорания в вагонах на станции Сасово в Рязанской области ликвидирован, сообщила администрация города.
"Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба. — Прим. ред.), как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован", — говорится в публикации.
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Как отметили в пресс-службе органа исполнительной власти, сотрудников железнодорожных предприятий и жителей расположенной рядом с вокзалом пятиэтажки эвакуировали.
В пресс-службе МЖД позже уточнили, что в семь утра в нескольких вагонах на станции произошло задымление серы. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.
В свою очередь, областной главк МЧС
отметил, что возгорание локализовали на площади в 80 квадратных метров и ликвидировали очаг примерно за полчаса. В тушении участвовали 13 человек, пять единиц техники и пожарный поезд.
По данным ведомства, пострадавших нет. К месту происшествия выехала лаборатория для контроля предельно допустимых концентраций в воздухе.
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