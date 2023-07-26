https://ria.ru/20230726/pozhar-1886323143.html

В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой

В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой - РИА Новости, 26.07.2023

В Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах с серой

Очаг возгорания в вагонах на станции Сасово в Рязанской области ликвидирован, сообщила администрация города. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:58

2023-07-26T10:58

2023-07-26T12:08

происшествия

рязанская область

сасово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Очаг возгорания в вагонах на станции Сасово в Рязанской области ликвидирован, сообщила администрация города. "Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба. — Прим. ред.), как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован", — говорится в публикации.Как отметили в пресс-службе органа исполнительной власти, сотрудников железнодорожных предприятий и жителей расположенной рядом с вокзалом пятиэтажки эвакуировали.В пресс-службе МЖД позже уточнили, что в семь утра в нескольких вагонах на станции произошло задымление серы. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. В свою очередь, областной главк МЧС отметил, что возгорание локализовали на площади в 80 квадратных метров и ликвидировали очаг примерно за полчаса. В тушении участвовали 13 человек, пять единиц техники и пожарный поезд.По данным ведомства, пострадавших нет. К месту происшествия выехала лаборатория для контроля предельно допустимых концентраций в воздухе.

https://ria.ru/20230501/poezd-1868978175.html

https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html

рязанская область

сасово

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, сасово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)