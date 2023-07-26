https://ria.ru/20230726/pozhar-1886305887.html

Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае

Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае - РИА Новости, 26.07.2023

Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае

Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:27

2023-07-26T09:27

2023-07-26T09:38

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886307087_0:29:518:320_1920x0_80_0_0_77056d93327a27b2b1ecf4cf1dec3f86.jpg

КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным краевого ГУМЧС, рано утром загорелся склад винзавода в Темрюкском районе, из-за высокой горючести его содержимого огонь быстро распространился, пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. "В результате короткого замыкания ночью произошел пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания", которое расположено по адресу: Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира, 1/3. "Кубанская винная компания" находится на берегу Таманского залива и является предприятием полного цикла - от переработки винограда до выпуска готовой продукции.

https://ria.ru/20230724/pozhar-1885859307.html

краснодарский край

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, темрюкский район