Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 26.07.2023 (обновлено: 09:38 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886305887.html
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае - РИА Новости, 26.07.2023
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае
Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:27
2023-07-26T09:38
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886307087_0:29:518:320_1920x0_80_0_0_77056d93327a27b2b1ecf4cf1dec3f86.jpg
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным краевого ГУМЧС, рано утром загорелся склад винзавода в Темрюкском районе, из-за высокой горючести его содержимого огонь быстро распространился, пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. "В результате короткого замыкания ночью произошел пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания", которое расположено по адресу: Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира, 1/3. "Кубанская винная компания" находится на берегу Таманского залива и является предприятием полного цикла - от переработки винограда до выпуска готовой продукции.
https://ria.ru/20230724/pozhar-1885859307.html
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886307087_0:0:464:348_1920x0_80_0_0_877d582e540e4a05e86e3e621a6e0b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, темрюкский район
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае

Причиной пожара на складе винзавода в Краснодарском крае стало короткое замыкание

© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краюНа месте пожара на складе в Темрюкском районе Краснодарского края
На месте пожара на складе в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
На месте пожара на складе в Темрюкском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным краевого ГУМЧС, рано утром загорелся склад винзавода в Темрюкском районе, из-за высокой горючести его содержимого огонь быстро распространился, пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.
«
"В результате короткого замыкания ночью произошел пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания", которое расположено по адресу: Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира, 1/3.
"Кубанская винная компания" находится на берегу Таманского залива и является предприятием полного цикла - от переработки винограда до выпуска готовой продукции.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре
24 июля, 02:27
 
ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала