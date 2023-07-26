https://ria.ru/20230726/pozhar-1886305887.html
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае - РИА Новости, 26.07.2023
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае
Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:27
2023-07-26T09:27
2023-07-26T09:38
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886307087_0:29:518:320_1920x0_80_0_0_77056d93327a27b2b1ecf4cf1dec3f86.jpg
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным краевого ГУМЧС, рано утром загорелся склад винзавода в Темрюкском районе, из-за высокой горючести его содержимого огонь быстро распространился, пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. "В результате короткого замыкания ночью произошел пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания", которое расположено по адресу: Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира, 1/3. "Кубанская винная компания" находится на берегу Таманского залива и является предприятием полного цикла - от переработки винограда до выпуска готовой продукции.
https://ria.ru/20230724/pozhar-1885859307.html
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886307087_0:0:464:348_1920x0_80_0_0_877d582e540e4a05e86e3e621a6e0b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, темрюкский район
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район
Источник назвал причину пожара на складе винзавода в Краснодарском крае
Причиной пожара на складе винзавода в Краснодарском крае стало короткое замыкание
КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе "Кубанской винной компании" в Краснодарском крае произошел, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным краевого ГУМЧС, рано утром загорелся склад винзавода в Темрюкском районе
, из-за высокой горючести его содержимого огонь быстро распространился, пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.
«
"В результате короткого замыкания ночью произошел пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания", которое расположено по адресу: Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира, 1/3.
"Кубанская винная компания" находится на берегу Таманского залива и является предприятием полного цикла - от переработки винограда до выпуска готовой продукции.
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре