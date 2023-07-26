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В Краснодарском крае потушили пожар на складе винзавода - РИА Новости, 26.07.2023
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09:04 26.07.2023 (обновлено: 09:23 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886300887.html
В Краснодарском крае потушили пожар на складе винзавода
В Краснодарском крае потушили пожар на складе винзавода - РИА Новости, 26.07.2023
В Краснодарском крае потушили пожар на складе винзавода
Пожар на складе винзавода в Краснодарском крае, горевшем на площади 900 квадратных метров, полностью потушен, сообщила пресс-службе краевого ГУМЧС в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:04
2023-07-26T09:23
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе винзавода в Краснодарском крае, горевшем на площади 900 квадратных метров, полностью потушен, сообщила пресс-службе краевого ГУМЧС в Telegram-канале.По данным краевого ГУМЧС, в среду утром спасатели локализовали пожар на складе винзавода в Темрюкском районе на Кубани. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Затем спасатели ликвидировали открытое горение. Уточняется, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 17 единиц техники."В 08.50 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар, предварительно, произошел в результате короткого замыкания, жертв и пострадавших нет. Также собеседник агентства подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания".
https://ria.ru/20230722/pozhar-1885625164.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), темрюкский район
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Темрюкский район
В Краснодарском крае потушили пожар на складе винзавода

В Краснодарском крае потушили пожар на складе винзавода на площади 900 квадратных метров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Пожар на складе винзавода в Краснодарском крае, горевшем на площади 900 квадратных метров, полностью потушен, сообщила пресс-службе краевого ГУМЧС в Telegram-канале.
По данным краевого ГУМЧС, в среду утром спасатели локализовали пожар на складе винзавода в Темрюкском районе на Кубани. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Затем спасатели ликвидировали открытое горение. Уточняется, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
"В 08.50 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар, предварительно, произошел в результате короткого замыкания, жертв и пострадавших нет. Также собеседник агентства подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания".
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ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Темрюкский район
 
 
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