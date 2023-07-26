https://ria.ru/20230726/pozhar-1886294982.html

В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение

В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.07.2023

В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Краснодарском крае, где пожар распространился на площади 900 квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T07:55

2023-07-26T07:55

2023-07-26T07:55

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Краснодарском крае, где пожар распространился на площади 900 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУМЧС. В среду утром спасатели локализовали пожар на складе винзавода в Темрюкском районе на Кубани. Пожар распространился на площади 900 квадратных метров. Предварительно, пострадавших, нет. "Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Уточняется, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html

https://ria.ru/20230723/pozhar-1885848786.html

краснодарский край

темрюкский район

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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)