https://ria.ru/20230726/pozhar-1886294982.html
В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение
В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.07.2023
В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Краснодарском крае, где пожар распространился на площади 900 квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T07:55
2023-07-26T07:55
2023-07-26T07:55
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Краснодарском крае, где пожар распространился на площади 900 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУМЧС. В среду утром спасатели локализовали пожар на складе винзавода в Темрюкском районе на Кубани. Пожар распространился на площади 900 квадратных метров. Предварительно, пострадавших, нет. "Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Уточняется, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение
МЧС: в Краснодарском крае на складе винзавода ликвидировали открытое горение