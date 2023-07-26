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В Краснодарском крае загорелся склад винзавода
В Краснодарском крае загорелся склад винзавода - РИА Новости, 26.07.2023
В Краснодарском крае загорелся склад винзавода
Склад винзавода горит в Краснодарском крае, пожар локализован на площади 900 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T06:35
2023-07-26T06:35
2023-07-26T08:52
происшествия
краснодарский край
россия
темрюкский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Склад винзавода горит в Краснодарском крае, пожар локализован на площади 900 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе винзавода в Краснодарском крае. Горит склад готовой продукции в Темрюкском районе... Площадь тушения составляет 900 квадратных метров", - сообщает ведомство.Пострадавших, предварительно, нет. Уточняется, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Темрюкский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелся склад винзавода
В Краснодарском крае возник пожар площадью 900 квадратных метров на складе винзавода