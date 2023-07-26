https://ria.ru/20230726/povrezhdeniya-1886283945.html

В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов

В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов - РИА Новости, 26.07.2023

В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов

Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:03

2023-07-26T02:03

2023-07-26T02:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева."Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар", — говорится в публикации.Ранее издание "Зеркало недели" писало о работе ПВО в этом регионе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина