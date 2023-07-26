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В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов - РИА Новости, 26.07.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов
Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:03
2023-07-26T02:03
2023-07-26T02:10
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева."Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар", — говорится в публикации.Ранее издание "Зеркало недели" писало о работе ПВО в этом регионе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов
УНИАН: в Харьковской области получили повреждения промышленные объекты