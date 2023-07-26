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В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:03 26.07.2023 (обновлено: 02:10 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/povrezhdeniya-1886283945.html
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов - РИА Новости, 26.07.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов
Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:03
2023-07-26T02:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева."Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар", — говорится в публикации.Ранее издание "Зеркало недели" писало о работе ПВО в этом регионе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области сообщили о повреждении промышленных объектов

УНИАН: в Харьковской области получили повреждения промышленные объекты

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения, начался пожар, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.
"Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар", — говорится в публикации.
Ранее издание "Зеркало недели" писало о работе ПВО в этом регионе.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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