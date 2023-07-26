https://ria.ru/20230726/poruchenie-1886425653.html

Путин поручил законодательно определить понятие наставничества

Путин поручил законодательно определить понятие наставничества - РИА Новости, 26.07.2023

Путин поручил законодательно определить понятие наставничества

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября законодательно определить понятия "наставник" и "наставничество" и отрегулировать трудовые отношения,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:38

2023-07-26T16:38

2023-07-26T19:07

россия

общество

сергей кравцов

владимир путин

михаил мишустин

год педагога и наставника

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября законодательно определить понятия "наставник" и "наставничество" и отрегулировать трудовые отношения, связанные с наставничеством, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ а) обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование правового статуса педагогических работников; б) представить предложения по внесению в законодательство РФ, в том числе в трудовое законодательство, изменений, направленных на определение понятий "наставник" и (или) "наставничество" и регулирование трудовых отношений, связанных с наставничеством, в различных сферах деятельности", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 октября 2023 года. Кроме того, кабмину поручено представить идеи о допмерах соцподдержки педагогов, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов. Срок – 1 ноября 2023 года. Также правительство с 2024 года обеспечит за счет бюджета проведение региональных этапов Всероссийского форума классных руководителей. Путин поручил финансировать с 2023 года проведение Всероссийского форума наставников, предусмотрев на эти цели 349,6 миллиона рублей один раз в два года. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, далее – ежегодно. Ответственный за вышеуказанные поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин. "Минобрнауки России актуализировать методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования. Доклад – до 30 декабря 2023 года. Ответственный: Фальков В.Н.", - говорится в перечне поручений. Кроме того, Минобрнауки и Минпросвещения представят предложения по установлению единых требований к организации воспитательной работы на всех уровнях образования. Срок – 1 ноября 2023 года, ответственные - глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещений Сергей Кравцов. Путин также поручил Минпросвещения России обеспечить с 2024 года проведение региональных этапов Всероссийского форума классных руководителей (доклад должен был представлен до 1 ноября 2023 года, далее – ежегодно) и Всероссийского форума наставников (доклад – до 1 февраля 2024 года, далее – один раз в два года). Ответственный - Сергей Кравцов. "Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ВГТРК в целях повышения престижа профессии педагога обеспечить создание региональных телевизионных проектов в рамках федерального телевизионного проекта (конкурса) "Классная тема!" и трансляцию соответствующих передач на региональных теле- и радиоканалах. Доклад – до 20 декабря 2023 года, далее – ежегодно", - говорится в перечне поручений. Ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов, региональные власти и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Минкультуры России и Минпросвещения России представят предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в госзаказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы. Срок – 30 ноября 2023 года, ответственные - глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

https://ria.ru/20230724/pedagog-1885892921.html

https://ria.ru/20230714/obrazovanie-1884132721.html

https://ria.ru/20230719/obrazovanie-1885133096.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей кравцов, владимир путин, михаил мишустин