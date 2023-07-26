https://ria.ru/20230726/pogranichniki-1886432597.html

Украинским депутатам запретили выезжать из страны, сообщили в Раде

Украинским депутатам запретили выезжать из страны, сообщили в Раде - РИА Новости, 26.07.2023

Украинским депутатам запретили выезжать из страны, сообщили в Раде

Пограничникам на Украине запретили выпускать из страны чиновников и депутатов, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:00

2023-07-26T17:00

2023-07-26T17:01

украина

в мире

андрей ермак

владимир зеленский

алексей гончаренко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пограничникам на Украине запретили выпускать из страны чиновников и депутатов, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах вызвал скандал. Как считают в спецслужбе, для выезда за пределы Украины Аристов внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности касательно срока, цели и страны "служебной командировки". Накануне парламентарий подал заявление о сложении депутатских полномочий. "Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них. По сути, теперь (глава офиса Зеленского – ред.) Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов", - написал Гончаренко.В конце января власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20230711/obvinenie-1883624159.html

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украина, в мире, андрей ермак, владимир зеленский, алексей гончаренко, служба безопасности украины