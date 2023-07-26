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Синоптики предупредили об опасной жаре в некоторых российских регионах
Синоптики предупредили об опасной жаре в некоторых российских регионах - РИА Новости, 26.07.2023
Синоптики предупредили об опасной жаре в некоторых российских регионах
В ближайшие дни температура в некоторых регионах России поднимется выше нормальных значений, сообщает Гидрометцентр. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:17
2023-07-26T10:17
2023-07-26T12:14
общество
россия
краснодарский край
ульяновская область
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ближайшие дни температура в некоторых регионах России поднимется выше нормальных значений, сообщает Гидрометцентр.Так, в Краснодарском крае ожидается 34-38 °С в среду и четверг. В Татарстане столбик термометра достигнет 31-34 °С, в Чувашии — 28-34 °С, в Ульяновскую область придет жара до 34-37 °С.В Ханты-Мансийском автономном округе температура также превысит норму — поднимется до 25-26 °С в четверг и пятницу соответственно.На Таймыре ожидается 29–30 °С в пятницу и субботу, на Сахалине в этот же период — до 30 °С.Как заявил ранее научный руководитель центра Роман Вильфанд, волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесла экстремальную жару на юг Европы, по прогнозам, не должна затронуть Россию. По его словам, на юге европейской части страны установится температура в районе 30 градусов.
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общество, россия, краснодарский край, ульяновская область, гидрометцентр
Общество, Россия, Краснодарский край, Ульяновская область, Гидрометцентр
Синоптики предупредили об опасной жаре в некоторых российских регионах
Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару до +39 в семи регионах России