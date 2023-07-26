https://ria.ru/20230726/pogoda-1886295664.html

Москвичей предупредили о грозе и граде в среду

Москвичей предупредили о грозе и граде в среду - РИА Новости, 26.07.2023

Москвичей предупредили о грозе и граде в среду

Ливни, грозы, местами возможен град, порывистый ветер и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:05

2023-07-26T08:05

2023-07-26T08:05

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ливни, грозы, местами возможен град, порывистый ветер и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с ложбиной североатлантического циклона. Это значит, что после полудня в небе вырастут мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 12 километров, переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19-21 миллиметра, что составляет 25% от всей месячной нормы, местами град диаметром до 1-3 сантиметров и шквалистые усиления ветра до штормовых значений", - рассказал Тишковец. Он отметил, что при этом воздух успеет прогреться до положенной на "макушку лета" климатической нормы. "В Москве облачно с прояснениями, преимущественно во второй половине дня ливни, грозы, местами возможен град. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 25 - плюс 27 градусов, по области плюс 24 - плюс 29 градусов. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик. Он добавил, что солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.

https://ria.ru/20230717/zhara-1884508342.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода