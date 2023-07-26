https://ria.ru/20230726/pogoda-1886295664.html
Москвичей предупредили о грозе и граде в среду
Москвичей предупредили о грозе и граде в среду - РИА Новости, 26.07.2023
Москвичей предупредили о грозе и граде в среду
Ливни, грозы, местами возможен град, порывистый ветер и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:05
2023-07-26T08:05
2023-07-26T08:05
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ливни, грозы, местами возможен град, порывистый ветер и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с ложбиной североатлантического циклона. Это значит, что после полудня в небе вырастут мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 12 километров, переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19-21 миллиметра, что составляет 25% от всей месячной нормы, местами град диаметром до 1-3 сантиметров и шквалистые усиления ветра до штормовых значений", - рассказал Тишковец. Он отметил, что при этом воздух успеет прогреться до положенной на "макушку лета" климатической нормы. "В Москве облачно с прояснениями, преимущественно во второй половине дня ливни, грозы, местами возможен град. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 25 - плюс 27 градусов, по области плюс 24 - плюс 29 градусов. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик. Он добавил, что солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о грозе и граде в среду
Синоптик Тишковец: ливни, грозы, град и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ливни, грозы, местами возможен град, порывистый ветер и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с ложбиной североатлантического циклона. Это значит, что после полудня в небе вырастут мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 12 километров, переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19-21 миллиметра, что составляет 25% от всей месячной нормы, местами град диаметром до 1-3 сантиметров и шквалистые усиления ветра до штормовых значений", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что при этом воздух успеет прогреться до положенной на "макушку лета" климатической нормы.
"В Москве облачно с прояснениями, преимущественно во второй половине дня ливни, грозы, местами возможен град. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 25 - плюс 27 градусов, по области плюс 24 - плюс 29 градусов. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик.
Он добавил, что солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
Климатолог дал прогноз на вторую половину лета для Центральной России