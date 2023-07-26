https://ria.ru/20230726/podrazdeleniya-1886299175.html
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ
Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:52
2023-07-26T08:52
2023-07-26T08:52
специальная военная операция на украине
кременная
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских солдат. "По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи", - говорится в сообщении издания. По словам командующего одним из подразделений в районе Александра, бои идут очень тяжело. Он вспомнил, как в январе участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной. Однако с тех пор украинцы лишились этих позиций, а сам Александр потерял часть легкого. Командующий отметил, что из его роты, в которую на момент начала специальной военной операции входили 160 солдат, до сих пор сражаются только восемь человек. Другие были убиты, получили ранения или "просто утомились". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
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кременная, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ
NYT: в район Кременной направили опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны