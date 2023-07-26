https://ria.ru/20230726/podrazdeleniya-1886299175.html

В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ

В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ

Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:52

2023-07-26T08:52

2023-07-26T08:52

специальная военная операция на украине

кременная

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских солдат. "По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи", - говорится в сообщении издания. По словам командующего одним из подразделений в районе Александра, бои идут очень тяжело. Он вспомнил, как в январе участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной. Однако с тех пор украинцы лишились этих позиций, а сам Александр потерял часть легкого. Командующий отметил, что из его роты, в которую на момент начала специальной военной операции входили 160 солдат, до сих пор сражаются только восемь человек. Другие были убиты, получили ранения или "просто утомились". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

кременная

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины