Рейтинг@Mail.ru
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/podrazdeleniya-1886299175.html
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ
Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:52
2023-07-26T08:52
специальная военная операция на украине
кременная
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских солдат. "По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи", - говорится в сообщении издания. По словам командующего одним из подразделений в районе Александра, бои идут очень тяжело. Он вспомнил, как в январе участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной. Однако с тех пор украинцы лишились этих позиций, а сам Александр потерял часть легкого. Командующий отметил, что из его роты, в которую на момент начала специальной военной операции входили 160 солдат, до сих пор сражаются только восемь человек. Другие были убиты, получили ранения или "просто утомились". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
кременная
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ

NYT: в район Кременной направили опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских солдат.
«
"По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи", - говорится в сообщении издания.
Украинские артиллеристы в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине
21 июля, 08:00
По словам командующего одним из подразделений в районе Александра, бои идут очень тяжело. Он вспомнил, как в январе участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной. Однако с тех пор украинцы лишились этих позиций, а сам Александр потерял часть легкого.
Командующий отметил, что из его роты, в которую на момент начала специальной военной операции входили 160 солдат, до сих пор сражаются только восемь человек. Другие были убиты, получили ранения или "просто утомились".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 20:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала