https://ria.ru/20230726/podderzhka-1886468623.html
Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей
Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей - РИА Новости, 26.07.2023
Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей
Промсвязьбанк (ПСБ) оценивает финансовую поддержку в реализации крупных туристических проектов в стране на более чем 155 миллиардов рублей, включая реализуемые... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:18
2023-07-26T19:18
2023-07-26T19:18
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) оценивает финансовую поддержку в реализации крупных туристических проектов в стране на более чем 155 миллиардов рублей, включая реализуемые проекты и планируемые к реализации, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Как передает пресс-служба банка, ПСБ выступает как инвестором строительства гостиничных комплексов в РФ, так и финансирует проекты своих клиентов в сфере туризма. Финансирование собственных проектов оценивается более чем в 105 миллиардов рублей на ближайшие пару лет. Размер инвестиций ПСБ в проекты клиентов – порядка 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит принимать каждый год до 2,6 миллиона туристов и создаст в регионах России до 7,5 тысячи новых рабочих мест. Фрадков отметил, что спрос на внутренний туризм будет расти с развитием гостиничной инфраструктуры и повышением общего уровня комфорта для путешественников. Это даст дополнительный импульс для социально-экономического развития и улучшения делового климата регионов страны. "ПСБ уделяет этому сектору особое внимание: при поддержке банка будет возведено почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах Российской Федерации. В результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%", – цитирует пресс-служба слова Фрадкова. Кроме того, банк финансово поддержал возведение четырех гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Кемерове, Владивостоке, а также в Севастополе. Открытие комплексов запланировано на 2025-2026 годы. К примеру, в Севастополе комплекс в бухте Карантинной будет построен рядом с историческим музеем-заповедником "Херсонес Таврический". Фрадков также обозначил ряд мер, которые бы позволили увеличить количество инвестпроектов в сфере строительства гостиничной инфраструктуры. Одна из них - предоставление инвесторам возможности одновременного использования нескольких мер господдержки, включая привлечение акционерного капитала в туристические проекты. Кроме этого, в ряде мер значатся увеличение сроков кредитования проектов до 20 лет - до момента, когда начинается окупаемость проектов, поддержка знаковых российских гостиничных проектов для создания конкуренции западным отелям и финансирование турпроектов вместе с развитием необходимой инфраструктуры вокруг них.
https://ria.ru/20230616/psb-1878755879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) оценивает финансовую поддержку в реализации крупных туристических проектов в стране на более чем 155 миллиардов рублей, включая реализуемые проекты и планируемые к реализации, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Как передает пресс-служба банка, ПСБ выступает как инвестором строительства гостиничных комплексов в РФ
, так и финансирует проекты своих клиентов в сфере туризма.
Финансирование собственных проектов оценивается более чем в 105 миллиардов рублей на ближайшие пару лет. Размер инвестиций ПСБ в проекты клиентов – порядка 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит принимать каждый год до 2,6 миллиона туристов и создаст в регионах России до 7,5 тысячи новых рабочих мест.
Фрадков отметил, что спрос на внутренний туризм будет расти с развитием гостиничной инфраструктуры и повышением общего уровня комфорта для путешественников. Это даст дополнительный импульс для социально-экономического развития и улучшения делового климата регионов страны.
«
"ПСБ уделяет этому сектору особое внимание: при поддержке банка будет возведено почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах Российской Федерации. В результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%", – цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
Кроме того, банк финансово поддержал возведение четырех гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде
, Кемерове
, Владивостоке
, а также в Севастополе
. Открытие комплексов запланировано на 2025-2026 годы. К примеру, в Севастополе комплекс в бухте Карантинной будет построен рядом с историческим музеем-заповедником "Херсонес Таврический".
Фрадков также обозначил ряд мер, которые бы позволили увеличить количество инвестпроектов в сфере строительства гостиничной инфраструктуры. Одна из них - предоставление инвесторам возможности одновременного использования нескольких мер господдержки, включая привлечение акционерного капитала в туристические проекты. Кроме этого, в ряде мер значатся увеличение сроков кредитования проектов до 20 лет - до момента, когда начинается окупаемость проектов, поддержка знаковых российских гостиничных проектов для создания конкуренции западным отелям и финансирование турпроектов вместе с развитием необходимой инфраструктуры вокруг них.
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