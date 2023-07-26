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Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей

Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей - РИА Новости, 26.07.2023

Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей

Промсвязьбанк (ПСБ) оценивает финансовую поддержку в реализации крупных туристических проектов в стране на более чем 155 миллиардов рублей, включая реализуемые... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:18

2023-07-26T19:18

2023-07-26T19:18

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) оценивает финансовую поддержку в реализации крупных туристических проектов в стране на более чем 155 миллиардов рублей, включая реализуемые проекты и планируемые к реализации, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Как передает пресс-служба банка, ПСБ выступает как инвестором строительства гостиничных комплексов в РФ, так и финансирует проекты своих клиентов в сфере туризма. Финансирование собственных проектов оценивается более чем в 105 миллиардов рублей на ближайшие пару лет. Размер инвестиций ПСБ в проекты клиентов – порядка 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит принимать каждый год до 2,6 миллиона туристов и создаст в регионах России до 7,5 тысячи новых рабочих мест. Фрадков отметил, что спрос на внутренний туризм будет расти с развитием гостиничной инфраструктуры и повышением общего уровня комфорта для путешественников. Это даст дополнительный импульс для социально-экономического развития и улучшения делового климата регионов страны. "ПСБ уделяет этому сектору особое внимание: при поддержке банка будет возведено почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах Российской Федерации. В результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%", – цитирует пресс-служба слова Фрадкова. Кроме того, банк финансово поддержал возведение четырех гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Кемерове, Владивостоке, а также в Севастополе. Открытие комплексов запланировано на 2025-2026 годы. К примеру, в Севастополе комплекс в бухте Карантинной будет построен рядом с историческим музеем-заповедником "Херсонес Таврический". Фрадков также обозначил ряд мер, которые бы позволили увеличить количество инвестпроектов в сфере строительства гостиничной инфраструктуры. Одна из них - предоставление инвесторам возможности одновременного использования нескольких мер господдержки, включая привлечение акционерного капитала в туристические проекты. Кроме этого, в ряде мер значатся увеличение сроков кредитования проектов до 20 лет - до момента, когда начинается окупаемость проектов, поддержка знаковых российских гостиничных проектов для создания конкуренции западным отелям и финансирование турпроектов вместе с развитием необходимой инфраструктуры вокруг них.

https://ria.ru/20230616/psb-1878755879.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика