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В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд - РИА Новости, 26.07.2023
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:50
2023-07-26T09:50
2023-07-26T09:50
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы "Безопасный город" там были построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию 14 пожарных депо. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находятся 14 населенных пунктов поселения Кленовское. "В штате отряда 83 специалиста, для проведения их тренировок есть учебная башня, скалодром и спортзал. Подразделение оснастили всей необходимой современной пожарно-спасательной техникой, в том числе снегоболотоходом для труднопроходимой местности, сделали отдельный водозаборный узел", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря появлению пожарного депо в поселении Кленовское время реагирования пожарно-спасательных подразделений сократилось и составляет теперь около 10 минут.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, тинао, новомосковский административный округ, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Москва, Петр Бирюков, Общество
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
Бирюков: на дежурство в Троицком и Новомосковском округах заступил новый пожарный отряд
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы "Безопасный город" там были построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию 14 пожарных депо. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находятся 14 населенных пунктов поселения Кленовское.
"В штате отряда 83 специалиста, для проведения их тренировок есть учебная башня, скалодром и спортзал. Подразделение оснастили всей необходимой современной пожарно-спасательной техникой, в том числе снегоболотоходом для труднопроходимой местности, сделали отдельный водозаборный узел", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря появлению пожарного депо в поселении Кленовское время реагирования пожарно-спасательных подразделений сократилось и составляет теперь около 10 минут.
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