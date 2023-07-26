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В Приморье возбудили два уголовных дела после отравления детей горючим - РИА Новости, 26.07.2023
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14:35 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886389564.html
В Приморье возбудили два уголовных дела после отравления детей горючим
В Приморье возбудили два уголовных дела после отравления детей горючим - РИА Новости, 26.07.2023
В Приморье возбудили два уголовных дела после отравления детей горючим
Следователи возбудили два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:35
2023-07-26T14:35
происшествия
приморский край
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 23 июля в реанимационное отделение Хасанской центральной райбольницы в Приморье поступил ребенок 2021 года рождения с химическим ожогом пищеварительного тракта. Предварительно, он выпил жидкость для розжига костра, находясь на базе отдыха. "По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. В СУСК добавляют, что аналогичный случай произошел 25 июля. Маленький мальчик также случайно выпил жидкость для розжига костра на территории садоводческого товарищества в Надеждинском районе, ребенка госпитализировали. В прокуратуре Приморья уточнили, что инцидент произошел в селе Соловей-Ключ, когда мама мальчика ушла в магазин, а бабушки работали в огороде. Ребёнок обнаружил бутылку с жидкостью для розжига возле машины и успел отпить, пока это не заметили взрослые. "Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту произошедшего... В отношении матери ребенка составлен протокол по 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" - ред.)", - сообщает надзорное ведомство региона. Ранее в краевом минздраве рассказали РИА Новости, что четверо детей за две недели попали в больницу в Приморском крае с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами.
https://ria.ru/20230708/otravlenie-1882989142.html
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происшествия, приморский край, здоровье - общество
Происшествия, Приморский край, Здоровье - Общество
В Приморье возбудили два уголовных дела после отравления детей горючим

В Приморье СК возбудил два уголовных дела после отравления детей жидкостью для розжига

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 23 июля в реанимационное отделение Хасанской центральной райбольницы в Приморье поступил ребенок 2021 года рождения с химическим ожогом пищеварительного тракта. Предварительно, он выпил жидкость для розжига костра, находясь на базе отдыха.
"По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В СУСК добавляют, что аналогичный случай произошел 25 июля. Маленький мальчик также случайно выпил жидкость для розжига костра на территории садоводческого товарищества в Надеждинском районе, ребенка госпитализировали.
В прокуратуре Приморья уточнили, что инцидент произошел в селе Соловей-Ключ, когда мама мальчика ушла в магазин, а бабушки работали в огороде. Ребёнок обнаружил бутылку с жидкостью для розжига возле машины и успел отпить, пока это не заметили взрослые.
"Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту произошедшего... В отношении матери ребенка составлен протокол по 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" - ред.)", - сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее в краевом минздраве рассказали РИА Новости, что четверо детей за две недели попали в больницу в Приморском крае с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами.
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