https://ria.ru/20230726/oshibka-1886413934.html

Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин

Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин - РИА Новости, 26.07.2023

Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а западная техника горит. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:59

2023-07-26T15:59

2023-07-26T16:00

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав володин

госдума рф

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а западная техника горит. "Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные "леопарды" и "бредли", другая западная техника горят, очень хорошо горят", - сказал Володин в ходе своей заключительной речи, подытоживающей весеннюю сессию в среду. Он также отметил, что сегодня генсек НАТО Йенса Столтенберг отчитался, что альянс начал тренировать украинские войска ещё в 2014 году. "Всё это время они накачивали киевский преступный режим, оружием, готовили боевиков, наемников, взращивали и подогревали русофобию. Это делалось, чтобы остановить развитие России, а затем разрушить нашу страну. Президент Владимир Владимирович Путин не дал реализовать эти преступные замыслы решением о специальной военной операции", - сказал Володин.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав володин, госдума рф, сша, в мире