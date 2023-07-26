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Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 26.07.2023 (обновлено: 16:00 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/oshibka-1886413934.html
Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин
Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин - РИА Новости, 26.07.2023
Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а западная техника горит. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:59
2023-07-26T16:00
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав володин
госдума рф
сша
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а западная техника горит. "Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные "леопарды" и "бредли", другая западная техника горят, очень хорошо горят", - сказал Володин в ходе своей заключительной речи, подытоживающей весеннюю сессию в среду. Он также отметил, что сегодня генсек НАТО Йенса Столтенберг отчитался, что альянс начал тренировать украинские войска ещё в 2014 году. "Всё это время они накачивали киевский преступный режим, оружием, готовили боевиков, наемников, взращивали и подогревали русофобию. Это делалось, чтобы остановить развитие России, а затем разрушить нашу страну. Президент Владимир Владимирович Путин не дал реализовать эти преступные замыслы решением о специальной военной операции", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, США, В мире
Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин назвал войну против России огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а западная техника горит.
«
"Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя. Ставка на эффективность натовского оружия, как показало время, не сработала, хвалёные "леопарды" и "бредли", другая западная техника горят, очень хорошо горят", - сказал Володин в ходе своей заключительной речи, подытоживающей весеннюю сессию в среду.
Он также отметил, что сегодня генсек НАТО Йенса Столтенберг отчитался, что альянс начал тренировать украинские войска ещё в 2014 году.
«
"Всё это время они накачивали киевский преступный режим, оружием, готовили боевиков, наемников, взращивали и подогревали русофобию. Это делалось, чтобы остановить развитие России, а затем разрушить нашу страну. Президент Владимир Владимирович Путин не дал реализовать эти преступные замыслы решением о специальной военной операции", - сказал Володин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСШАВ мире
 
 
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