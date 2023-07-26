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Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023
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16:10 26.07.2023 (обновлено: 17:47 31.07.2023)
https://ria.ru/20230726/osadki-1887436231.html
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедший дождь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-26T16:10
2023-07-31T17:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедший дождь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за прошедший дождь. В период с 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО - 46 миллиметров, в ТиНАО - 42 миллиметра, в СЗАО - 35 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды. "При непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - дополняется в сообщении.
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москва, мосводосток, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, ТиНАО

Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина с зонтом в дождливую погоду на одной из улиц в Москве
Мужчина с зонтом в дождливую погоду на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедший дождь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за прошедший дождь. В период с 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО - 46 миллиметров, в ТиНАО - 42 миллиметра, в СЗАО - 35 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды.
"При непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - дополняется в сообщении.
Люди под зонтами на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокТиНАО
 
 
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