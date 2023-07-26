https://ria.ru/20230726/osadki-1887436231.html
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедший дождь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-26T16:10
2023-07-26T16:10
2023-07-31T17:47
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедший дождь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за прошедший дождь. В период с 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО - 46 миллиметров, в ТиНАО - 42 миллиметра, в СЗАО - 35 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды. "При непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230726/osadki-1886412258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, ТиНАО