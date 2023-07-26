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В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков
До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:53
2023-07-26T15:53
2023-07-26T15:56
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в пределах МКАД выпало 20-25 миллиметров осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского - 25 миллиметров", - написал Тишковец в своем телеграм-канале. Он отметил, что месячная норма июля составляет 84 миллиметров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: в Москве выпало до 25 миллиметров осадков при месячной норме в 84