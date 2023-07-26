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В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 26.07.2023
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15:53 26.07.2023 (обновлено: 15:56 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/osadki-1886412258.html
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков
До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:53
2023-07-26T15:56
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в пределах МКАД выпало 20-25 миллиметров осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского - 25 миллиметров", - написал Тишковец в своем телеграм-канале. Он отметил, что месячная норма июля составляет 84 миллиметров.
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве выпало до 25 миллиметров осадков при месячной норме в 84

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами на одной из улиц в Москве
Люди под зонтами на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди под зонтами на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве в пределах МКАД выпало 20-25 миллиметров осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского - 25 миллиметров", - написал Тишковец в своем телеграм-канале.
Он отметил, что месячная норма июля составляет 84 миллиметров.
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