https://ria.ru/20230726/osadki-1886412258.html

В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков

В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 26.07.2023

В Москве в среду выпало более четверти месячной нормы осадков

До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:53

2023-07-26T15:53

2023-07-26T15:56

москва

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков выпало в Москве в среду, это более четверти месячной нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в пределах МКАД выпало 20-25 миллиметров осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского - 25 миллиметров", - написал Тишковец в своем телеграм-канале. Он отметил, что месячная норма июля составляет 84 миллиметров.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода