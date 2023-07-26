https://ria.ru/20230726/osadki-1886409966.html
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик - РИА Новости, 26.07.2023
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик
Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:48
2023-07-26T15:48
2023-07-26T15:48
москва
общество
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение 2-3 часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько "заходов" дождя, но уже небольших и локальных", - заявил он. Специалист также добавил, что после 20-21 вечера дожди вовсе прекратятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, михаил леус, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик
Синоптик Леус заявил, что сильные осадки покинут Москву в течение двух-трех часов