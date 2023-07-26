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Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик - РИА Новости, 26.07.2023
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15:48 26.07.2023
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Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик - РИА Новости, 26.07.2023
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик
Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:48
2023-07-26T15:48
москва
общество
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение 2-3 часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько "заходов" дождя, но уже небольших и локальных", - заявил он. Специалист также добавил, что после 20-21 вечера дожди вовсе прекратятся.
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москва, общество, михаил леус, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик

Синоптик Леус заявил, что сильные осадки покинут Москву в течение двух-трех часов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение 2-3 часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько "заходов" дождя, но уже небольших и локальных", - заявил он.
Специалист также добавил, что после 20-21 вечера дожди вовсе прекратятся.
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МоскваОбществоМихаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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