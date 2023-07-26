https://ria.ru/20230726/osadki-1886409966.html

Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик

Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик - РИА Новости, 26.07.2023

Грозовой фронт скоро покинет Москву, заявил синоптик

Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:48

2023-07-26T15:48

2023-07-26T15:48

москва

общество

михаил леус

погода

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4dfcce78581f1b8af84de627a601fb04.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сильные осадки покинут Москву в течение 2-3 часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение 2-3 часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько "заходов" дождя, но уже небольших и локальных", - заявил он. Специалист также добавил, что после 20-21 вечера дожди вовсе прекратятся.

https://ria.ru/20230726/moskva-1886344000.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, погода, центр "фобос"