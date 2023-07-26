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Экс-митрополита Роменской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации
Экс-митрополита Роменской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации - РИА Новости, 26.07.2023
Экс-митрополита Роменской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации
На Украине бывшему митрополиту Роменской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексею Масленникову заочно предъявили обвинения в поддержке... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:39
2023-07-26T12:39
2023-07-26T12:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
служба безопасности украины
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россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На Украине бывшему митрополиту Роменской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексею Масленникову заочно предъявили обвинения в поддержке российской специальной военной операции, сообщила в своем телеграм-канале Служба безопасности Украины. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ (МП) Алексея Масленникова, который публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что Масленников после начала специальной военной операции переехал в Россию и поддерживал СВО. Ему заочно предъявлены обвинения в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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владимир путин, служба безопасности украины, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Украина, Россия, Донбасс
Экс-митрополита Роменской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации
СБУ заочно обвинила экс-митрополита Роменской епархии УПЦ Масленникова в поддержке СВО
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
На Украине бывшему митрополиту Роменской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексею Масленникову заочно предъявили обвинения в поддержке российской специальной военной операции, сообщила в своем телеграм-канале
Служба безопасности Украины.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ (МП) Алексея Масленникова, который публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Утверждается, что Масленников после начала специальной военной операции переехал в Россию и поддерживал СВО. Ему заочно предъявлены обвинения в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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