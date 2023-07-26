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ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/obstrely-1886285124.html
ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Петровское в ДНР, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:32
2023-07-26T02:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Петровское в ДНР, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 0.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что Донецк был также обстрелян накануне - в 18.05, 21.35 и 22.05, по городу выпустили 11 снарядов. Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому в 21.35. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/trevoga-1886277973.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Петровское в ДНР, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 0.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что Донецк был также обстрелян накануне - в 18.05, 21.35 и 22.05, по городу выпустили 11 снарядов. Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому в 21.35.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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