https://ria.ru/20230726/obstrely-1886284799.html
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:29
2023-07-26T02:29
2023-07-26T02:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882385106_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7021af5e8b1cb5592a0c37d164c340ce.jpg
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 222 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов региона: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское, Красная Поляна. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 52 обстрела.
https://ria.ru/20230726/povrezhdeniya-1886283945.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882385106_0:164:2513:2048_1920x0_80_0_0_2745ab41893ede5d409e4c62ead10482.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию Донбасса