https://ria.ru/20230726/obstrel-1886471854.html

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли населённый пункт Новое в Такмакском районе Запорожской области, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель оперативных... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:33

2023-07-26T19:33

2023-07-26T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

токмак

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Новое в Такмакском районе Запорожской области, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб . "Укронацисты обстреляли село Новое в Токмакском районе. Оперативные службы обнаружили несколько неразорвавшихся снарядов. Ведутся работы по обезвреживанию. Жертв и пострадавших нет"-, сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

запорожская область

токмак

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в мире, запорожская область, токмак