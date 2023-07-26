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Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли населённый пункт Новое в Такмакском районе Запорожской области, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель оперативных... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:33
2023-07-26T19:33
2023-07-26T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Новое в Такмакском районе Запорожской области, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб . "Укронацисты обстреляли село Новое в Токмакском районе. Оперативные службы обнаружили несколько неразорвавшихся снарядов. Ведутся работы по обезвреживанию. Жертв и пострадавших нет"-, сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, запорожская область, токмак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области