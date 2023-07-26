https://ria.ru/20230726/obstrel-1886465194.html

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами натовского калибра

Украинские войска в среду вечером выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Александровку и Ясиноватскому району, сообщает... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:01

2023-07-26T19:01

2023-07-26T19:01

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Александровку и Ясиноватскому району, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.Кроме того, в 17.35 украинские войска выпустили по Горловке и Александровке в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230726/nato-1886353115.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины