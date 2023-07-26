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Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 26.07.2023 (обновлено: 15:56 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886408550.html
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска за 40 минут выпустили 40 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:43
2023-07-26T15:56
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 40 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, с 14.55 до 15.35 обстрелам со стороны украинских войск подверглись Петровский и Киевский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. Украинские войска выпустили за это время по намеленным пунктам в общей сложности 40 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, в 15.20 и в 15.30 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230726/elenovka-1886330312.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 40 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 40 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, с 14.55 до 15.35 обстрелам со стороны украинских войск подверглись Петровский и Киевский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. Украинские войска выпустили за это время по намеленным пунктам в общей сложности 40 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.20 и в 15.30 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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