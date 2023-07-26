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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска за 20 минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:25

2023-07-26T14:25

2023-07-26T14:25

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. В 14.05 и 14.10 этот район также подвергся обстрелам - было выпущено семь снарядов такого же калибра. Кроме того, с 13.50 до 14.00 украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия