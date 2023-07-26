https://ria.ru/20230726/obstrel-1886380351.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска несколько раз за десять минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров, Горловку... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:11

2023-07-26T14:11

2023-07-26T14:11

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска несколько раз за десять минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров, Горловку обстреляли снарядами калибра 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 13.40 и 13.45 было выпущено еще 10 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам города. По данным ведомства, начиная с 13.05 в течение 15 минут был трижды обстрелян Никитовский район Горловки, по нему выпущено в общей сложности 11 снарядов калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район находится на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

донецк

кировский район

горловка

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донецк, кировский район, горловка, стирол, происшествия