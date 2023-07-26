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Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла за прошедшие сутки - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886368222.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла за прошедшие сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла за прошедшие сутки - РИА Новости, 26.07.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла за прошедшие сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:38
2023-07-26T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было около 80, следует из информации, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале Гладков разместил информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 25 июля: общее число выпущенных снарядов составило 99, обстрелу подверглись шесть муниципалитетов. Эти цифры можно сравнить со средним числом снарядов в день, которое составляло 80, начиная с субботы. Во вторник интенсивность обстрелов незначительно возросла. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда. Также в селе противник сбросил с БПЛА две гранаты. Село Щетиновка обстреляли из артиллерии и гранатомета – зафиксировано 10 артиллерийских снарядов и 29 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе из миномета 25 раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе, по данным губернатора, по окраине села Сподарюшино было выпущено 5 минометных снарядов, а по селу Дроновка - один. В Краснояружском районе окраина поселка Прилесье была обстреляна три раза из миномета. Также был зафиксирован случай, когда противник сбросил один осколочный боеприпас с беспилотника в районе села Графовка. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков и поселку Ленинский – по 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Муром – зафиксирован один прилет", - отметил глава региона, добавив, что произошло отключение электроэнергии, но подачу быстро восстановили. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла за прошедшие сутки

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 99 снарядов по территории Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было около 80, следует из информации, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram-канале.
В среду в своем Telegram-канале Гладков разместил информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 25 июля: общее число выпущенных снарядов составило 99, обстрелу подверглись шесть муниципалитетов. Эти цифры можно сравнить со средним числом снарядов в день, которое составляло 80, начиная с субботы. Во вторник интенсивность обстрелов незначительно возросла.
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«
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда. Также в селе противник сбросил с БПЛА две гранаты. Село Щетиновка обстреляли из артиллерии и гранатомета – зафиксировано 10 артиллерийских снарядов и 29 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе из миномета 25 раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе, по данным губернатора, по окраине села Сподарюшино было выпущено 5 минометных снарядов, а по селу Дроновка - один. В Краснояружском районе окраина поселка Прилесье была обстреляна три раза из миномета. Также был зафиксирован случай, когда противник сбросил один осколочный боеприпас с беспилотника в районе села Графовка.
«
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков и поселку Ленинский – по 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Муром – зафиксирован один прилет", - отметил глава региона, добавив, что произошло отключение электроэнергии, но подачу быстро восстановили.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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