https://ria.ru/20230726/obstrel-1886316217.html

Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела

Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела - РИА Новости, 26.07.2023

Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела

Часть посёлка Тёткино в Курской области обесточена после обстрела со стороны Украины, повреждены окна и изгородь одного дома, сообщил губернатор Роман Старовойт РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:26

2023-07-26T10:26

2023-07-26T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Часть посёлка Тёткино в Курской области обесточена после обстрела со стороны Украины, повреждены окна и изгородь одного дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Насчитали 5 прилётов. В результате повреждения линии электропередачи часть посёлка обесточена. Кроме того, осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом", — сообщил Старовойт. Губернатор пообещал, что специалисты восстановят повреждения, как только станет безопасно. Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

курская область

глушковский район

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происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район