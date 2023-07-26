https://ria.ru/20230726/obstrel-1886316217.html
Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела
Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела - РИА Новости, 26.07.2023
Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела
Часть посёлка Тёткино в Курской области обесточена после обстрела со стороны Украины, повреждены окна и изгородь одного дома, сообщил губернатор Роман Старовойт РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:26
2023-07-26T10:26
2023-07-26T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Часть посёлка Тёткино в Курской области обесточена после обстрела со стороны Украины, повреждены окна и изгородь одного дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Насчитали 5 прилётов. В результате повреждения линии электропередачи часть посёлка обесточена. Кроме того, осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом", — сообщил Старовойт. Губернатор пообещал, что специалисты восстановят повреждения, как только станет безопасно. Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район
Часть курского поселка Теткино осталась без света после обстрела
Курский губернатор Старовойт: часть поселка Теткино обесточена после украинского обстрела