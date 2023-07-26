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При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 26.07.2023 (обновлено: 10:25 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886312421.html
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя - РИА Новости, 26.07.2023
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела украинскими войсками города Алешки и села Песчановка на левобережье Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:16
2023-07-26T10:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела украинскими войсками города Алешки и села Песчановка на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. &quot;В результате обстрела в населенном пункте Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель&quot;, - сказал представитель экстренных служб.По его словам, накануне украинские войска выпустили по Алешкам 22 снаряда и 7 по Песчановке. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Саги, Каховка, Алешки, Пролетарка, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии.
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886184084.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя

При украинских обстрелах города Алешки и села Песчановка погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела украинскими войсками города Алешки и села Песчановка на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.
«

"В результате обстрела в населенном пункте Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель", - сказал представитель экстренных служб.

По его словам, накануне украинские войска выпустили по Алешкам 22 снаряда и 7 по Песчановке.
В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Саги, Каховка, Алешки, Пролетарка, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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