https://ria.ru/20230726/obstrel-1886312421.html
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя - РИА Новости, 26.07.2023
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела украинскими войсками города Алешки и села Песчановка на левобережье Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:16
2023-07-26T10:16
2023-07-26T10:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, один ранен в результате обстрела украинскими войсками города Алешки и села Песчановка на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В результате обстрела в населенном пункте Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, накануне украинские войска выпустили по Алешкам 22 снаряда и 7 по Песчановке. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Саги, Каховка, Алешки, Пролетарка, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии.
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886184084.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
При украинских обстрелах левобережья Днепра погибли два мирных жителя
При украинских обстрелах города Алешки и села Песчановка погибли два мирных жителя