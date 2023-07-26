https://ria.ru/20230726/obstrel-1886308796.html

Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Макеевку, поселок Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:52

2023-07-26T09:52

2023-07-26T09:52

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

гольмовский

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк, Макеевку, поселок Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В 5.35, 6.20 и 6.35 было выпущено еще десять таких же снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По данным ведомства, в 5.45 подвергся обстрелу поселок Гольмовский пятью снарядами калибра 152 миллиметра, в 6.15 и 6.20 было выпущено по четыре снаряда "натовского" калибра по Червоногвардейскому району Макеевки и Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

макеевка

гольмовский

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, происшествия