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Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания - РИА Новости, 26.07.2023
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13:20 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/oborudovanie-1886360739.html
Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания
Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания - РИА Новости, 26.07.2023
Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания
Омские волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали школьникам Стаханова в ЛНР оборудование для кружка по туризму и скалолазанию,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:20
2023-07-26T13:20
надежные люди
омская область
луганская народная республика
общество
стаханов
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Омские волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали школьникам Стаханова в ЛНР оборудование для кружка по туризму и скалолазанию, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Стаханове есть единственная спортивная секция, посвященная туризму. Она расположена в гимназии №11 имени Кирилла и Мефодия. Здесь занимаются более тридцати молодых спортсменов. Скалолазание для Стаханова молодой вид спорта. С 2022 года ребятам помогает Омская область. Волонтеры передали спортсменам оборудование для безопасных занятий по туризму и скалолазанию. "Омские студенты-спасатели уже передали в стахановскую спортивную секцию туристические палатки, спальники, специальные веревки, карабины, каски. Дети горячо благодарят их за поддержку и возможность побывать в Омской области на каникулах. Напомним, что детские делегации из Стаханова уже не раз приезжали в наш регион, чтобы отдохнуть и познакомиться с природой и достопримечательностями Омской области. Студенты-спасатели проводят с ними палаточные походы и сплавы по реке, обучая азам личной безопасности и выживания в природной среде", - рассказали в пресс-службе. Часть снаряжения для скалолазания будет передана в октябре, когда волонтеры Всероссийского студенческого корпуса отправятся в Стаханов на отчетную встречу с детьми и родителями подшефного города.
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омская область
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омская область, луганская народная республика, общество, стаханов
Надежные люди, Омская область, Луганская Народная Республика, Общество, Стаханов
Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания

Омские волонтеры передали стахановской гимназии в ЛНР оборудование для кружка скалолазания

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОмские волонтеры передали стахановской гимназии оборудование для кружка по скалолазанию
Омские волонтеры передали стахановской гимназии оборудование для кружка по скалолазанию - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Омские волонтеры передали стахановской гимназии оборудование для кружка по скалолазанию
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Омские волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали школьникам Стаханова в ЛНР оборудование для кружка по туризму и скалолазанию, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В Стаханове есть единственная спортивная секция, посвященная туризму. Она расположена в гимназии №11 имени Кирилла и Мефодия. Здесь занимаются более тридцати молодых спортсменов. Скалолазание для Стаханова молодой вид спорта. С 2022 года ребятам помогает Омская область. Волонтеры передали спортсменам оборудование для безопасных занятий по туризму и скалолазанию.
«
"Омские студенты-спасатели уже передали в стахановскую спортивную секцию туристические палатки, спальники, специальные веревки, карабины, каски. Дети горячо благодарят их за поддержку и возможность побывать в Омской области на каникулах. Напомним, что детские делегации из Стаханова уже не раз приезжали в наш регион, чтобы отдохнуть и познакомиться с природой и достопримечательностями Омской области. Студенты-спасатели проводят с ними палаточные походы и сплавы по реке, обучая азам личной безопасности и выживания в природной среде", - рассказали в пресс-службе.
Часть снаряжения для скалолазания будет передана в октябре, когда волонтеры Всероссийского студенческого корпуса отправятся в Стаханов на отчетную встречу с детьми и родителями подшефного города.
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Надежные людиОмская областьЛуганская Народная РеспубликаОбществоСтаханов
 
 
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