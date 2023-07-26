https://ria.ru/20230726/oborudovanie-1886360739.html

Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания

Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания - РИА Новости, 26.07.2023

Омские волонтеры передали гимназии в ЛНР оборудование для скалолазания

Омские волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали школьникам Стаханова в ЛНР оборудование для кружка по туризму и скалолазанию,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:20

2023-07-26T13:20

2023-07-26T13:20

надежные люди

омская область

луганская народная республика

общество

стаханов

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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Омские волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали школьникам Стаханова в ЛНР оборудование для кружка по туризму и скалолазанию, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Стаханове есть единственная спортивная секция, посвященная туризму. Она расположена в гимназии №11 имени Кирилла и Мефодия. Здесь занимаются более тридцати молодых спортсменов. Скалолазание для Стаханова молодой вид спорта. С 2022 года ребятам помогает Омская область. Волонтеры передали спортсменам оборудование для безопасных занятий по туризму и скалолазанию. "Омские студенты-спасатели уже передали в стахановскую спортивную секцию туристические палатки, спальники, специальные веревки, карабины, каски. Дети горячо благодарят их за поддержку и возможность побывать в Омской области на каникулах. Напомним, что детские делегации из Стаханова уже не раз приезжали в наш регион, чтобы отдохнуть и познакомиться с природой и достопримечательностями Омской области. Студенты-спасатели проводят с ними палаточные походы и сплавы по реке, обучая азам личной безопасности и выживания в природной среде", - рассказали в пресс-службе. Часть снаряжения для скалолазания будет передана в октябре, когда волонтеры Всероссийского студенческого корпуса отправятся в Стаханов на отчетную встречу с детьми и родителями подшефного города.

https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html

омская область

луганская народная республика

стаханов

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омская область, луганская народная республика, общество, стаханов