https://ria.ru/20230726/nigeriya-1886469827.html
Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой
Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой - РИА Новости, 26.07.2023
Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой
Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность, заявил его... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:24
2023-07-26T19:24
2023-07-26T19:55
в мире
нигер
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стефан дюжаррик
антониу гутерреш
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ООН, 26 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он строжайшим образом осуждает любые усилия захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере. Генсек призывает всех игроков проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html
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в мире, нигер, оон, стефан дюжаррик, антониу гутерреш
В мире, Нигер, ООН, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш
Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой
Генсек ООН Гутерреш осудил попытки захвата власти в Нигере, призвал стороны к сдержанности