https://ria.ru/20230726/nigeriya-1886469827.html

Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой

Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой - РИА Новости, 26.07.2023

Генсек ООН осудил попытки захвата власти в Нигере силой

Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность, заявил его... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:24

2023-07-26T19:24

2023-07-26T19:55

в мире

нигер

оон

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

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ООН, 26 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он строжайшим образом осуждает любые усилия захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере. Генсек призывает всех игроков проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html

нигер

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в мире, нигер, оон, стефан дюжаррик, антониу гутерреш