https://ria.ru/20230726/napadenie-1886385218.html

Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди

Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди - РИА Новости, 26.07.2023

Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди

Житель Альметьевска напал на врача детской поликлиники за отказ принять его ребенка без записи, врач написала заявление в полицию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:24

2023-07-26T14:24

2023-07-26T14:24

альметьевск

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Житель Альметьевска напал на врача детской поликлиники за отказ принять его ребенка без записи, врач написала заявление в полицию, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. "Отец с ребенком 25 июля обратились к отоларингологу детской поликлиники Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром без предварительной записи… На отказ в приеме отец ребенка взял амбулаторную карту и ударил по голове врача. Вышел из кабинета и удерживал дверь снаружи, чтобы доктор не смогла выйти и позвать на помощь. После чего снова зашел в кабинет и толкнул доктора", - рассказал собеседник агентства. При этом, по информации представителя минздрава, для оказания неотложной помощи ребенку показаний не было. Врач смогла выйти из другой двери и позвала на помощь. Сотрудники поликлиники вызвали полицию, врач написала заявление на действия отца ребенка. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что подобные действия в отношении медицинских работников не допустимы и для пресечения таких нарушений будут использованы все предусмотренные действующим законодательством меры. Как сообщили в МВД по Татарстану, по поступившему заявлению проведена проверка. Напавший на врача мужчина установлен, это местный житель 1976 года рождения, не судим. В отношении него составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

https://ria.ru/20230709/patsientka-1883069430.html

https://ria.ru/20230622/arest-1879894486.html

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

альметьевск, происшествия, республика татарстан (татарстан)