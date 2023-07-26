Рейтинг@Mail.ru
Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/napadenie-1886385218.html
Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди - РИА Новости, 26.07.2023
Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
Житель Альметьевска напал на врача детской поликлиники за отказ принять его ребенка без записи, врач написала заявление в полицию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:24
2023-07-26T14:24
альметьевск
происшествия
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:272:2901:1903_1920x0_80_0_0_0896282f7707e8ee9a29f7ef1a27a428.jpg
КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Житель Альметьевска напал на врача детской поликлиники за отказ принять его ребенка без записи, врач написала заявление в полицию, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. "Отец с ребенком 25 июля обратились к отоларингологу детской поликлиники Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром без предварительной записи… На отказ в приеме отец ребенка взял амбулаторную карту и ударил по голове врача. Вышел из кабинета и удерживал дверь снаружи, чтобы доктор не смогла выйти и позвать на помощь. После чего снова зашел в кабинет и толкнул доктора", - рассказал собеседник агентства. При этом, по информации представителя минздрава, для оказания неотложной помощи ребенку показаний не было. Врач смогла выйти из другой двери и позвала на помощь. Сотрудники поликлиники вызвали полицию, врач написала заявление на действия отца ребенка. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что подобные действия в отношении медицинских работников не допустимы и для пресечения таких нарушений будут использованы все предусмотренные действующим законодательством меры. Как сообщили в МВД по Татарстану, по поступившему заявлению проведена проверка. Напавший на врача мужчина установлен, это местный житель 1976 года рождения, не судим. В отношении него составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.
https://ria.ru/20230709/patsientka-1883069430.html
https://ria.ru/20230622/arest-1879894486.html
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:0:2901:2175_1920x0_80_0_0_dc690bc09a2d8b122529082948448e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
альметьевск, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Альметьевск, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Житель Татарстана напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди

Житель Альметьевска ударил по голове врача за отказ принять его ребенка без очереди

© Fotolia / PaoleseКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Fotolia / Paolese
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Житель Альметьевска напал на врача детской поликлиники за отказ принять его ребенка без записи, врач написала заявление в полицию, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"Отец с ребенком 25 июля обратились к отоларингологу детской поликлиники Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром без предварительной записи… На отказ в приеме отец ребенка взял амбулаторную карту и ударил по голове врача. Вышел из кабинета и удерживал дверь снаружи, чтобы доктор не смогла выйти и позвать на помощь. После чего снова зашел в кабинет и толкнул доктора", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом
9 июля, 11:38
При этом, по информации представителя минздрава, для оказания неотложной помощи ребенку показаний не было.
Врач смогла выйти из другой двери и позвала на помощь. Сотрудники поликлиники вызвали полицию, врач написала заявление на действия отца ребенка.
В министерстве здравоохранения подчеркнули, что подобные действия в отношении медицинских работников не допустимы и для пресечения таких нарушений будут использованы все предусмотренные действующим законодательством меры.
Как сообщили в МВД по Татарстану, по поступившему заявлению проведена проверка. Напавший на врача мужчина установлен, это местный житель 1976 года рождения, не судим. В отношении него составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Ярославле арестовали мужчину, напавшего на женщину с коляской
22 июня, 23:53
 
АльметьевскПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала