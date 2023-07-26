https://ria.ru/20230726/nagrady-1886436514.html

Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград

Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград - РИА Новости, 26.07.2023

Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград

Сотрудников окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград и поощрений главы Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:10

2023-07-26T17:10

2023-07-26T17:57

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Сотрудников окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград и поощрений главы Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Вадим Артемов, вручивший награды. Как отметили в правительстве области, каждый день специальной военной операции стал еще одним днем рождения для солдат и офицеров, которым врачи и медсестры госпиталя оказывают помощь в формате 24/7, умело сочетая профессионализм и умение принимать нестандартные решения, спокойствие и выдержку, напористость и тактичность, высокую работоспособность и требовательность к себе и коллегам. "Слова клятвы Гиппократа для вас не пустой звук. Только за время проведения СВО каждый из вас вернул в строй около тысячи военнослужащих. При этом профессиональные обязанности не мешают заниматься научной и общественной работой, проводить патриотические мероприятия, взаимодействовать с волонтерами и представителями религиозных конфессий, направивших сестер милосердия для оказания помощи раненым, разрабатывать и внедрять новые формы и методы лечения", - приводятся в сообщении слова Артемова. Знаков губернатора Ростовской области "За ратную службу" удостоены начальник ФГКУ "1602-й военный клинический госпиталь" Минобороны России Валерий Кокоев и старший ординатор терапевтического отделения госпиталя Максим Кочанов. Благодарностью губернатора области поощрены врач-хирург хирургического отделения Василий Лубенец и заведующий отделением анестезиологии-реанимации центра анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог-реаниматолог Анатолий Ширенко. Благодарственными письмами главы региона поощрены старшая медицинская сестра хирургического отделения Ирина Теленьга и старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии Любовь Юрченко.

https://ria.ru/20230725/sotsgarantii-1886197370.html

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ростов-на-дону