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Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград - РИА Новости, 26.07.2023
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Ростовская область
 
17:10 26.07.2023 (обновлено: 17:57 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/nagrady-1886436514.html
Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград
Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград - РИА Новости, 26.07.2023
Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград
Сотрудников окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград и поощрений главы Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:10
2023-07-26T17:57
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Сотрудников окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград и поощрений главы Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Вадим Артемов, вручивший награды. Как отметили в правительстве области, каждый день специальной военной операции стал еще одним днем рождения для солдат и офицеров, которым врачи и медсестры госпиталя оказывают помощь в формате 24/7, умело сочетая профессионализм и умение принимать нестандартные решения, спокойствие и выдержку, напористость и тактичность, высокую работоспособность и требовательность к себе и коллегам. "Слова клятвы Гиппократа для вас не пустой звук. Только за время проведения СВО каждый из вас вернул в строй около тысячи военнослужащих. При этом профессиональные обязанности не мешают заниматься научной и общественной работой, проводить патриотические мероприятия, взаимодействовать с волонтерами и представителями религиозных конфессий, направивших сестер милосердия для оказания помощи раненым, разрабатывать и внедрять новые формы и методы лечения", - приводятся в сообщении слова Артемова. Знаков губернатора Ростовской области "За ратную службу" удостоены начальник ФГКУ "1602-й военный клинический госпиталь" Минобороны России Валерий Кокоев и старший ординатор терапевтического отделения госпиталя Максим Кочанов. Благодарностью губернатора области поощрены врач-хирург хирургического отделения Василий Лубенец и заведующий отделением анестезиологии-реанимации центра анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог-реаниматолог Анатолий Ширенко. Благодарственными письмами главы региона поощрены старшая медицинская сестра хирургического отделения Ирина Теленьга и старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии Любовь Юрченко.
https://ria.ru/20230725/sotsgarantii-1886197370.html
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ростов-на-дону
Ростовская область , Ростов-на-Дону
Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград

Сотрудников окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград и поощрений

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиСотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград
Сотрудников военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Сотрудников окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону удостоили наград и поощрений главы Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Вадим Артемов, вручивший награды.
Как отметили в правительстве области, каждый день специальной военной операции стал еще одним днем рождения для солдат и офицеров, которым врачи и медсестры госпиталя оказывают помощь в формате 24/7, умело сочетая профессионализм и умение принимать нестандартные решения, спокойствие и выдержку, напористость и тактичность, высокую работоспособность и требовательность к себе и коллегам.
«
"Слова клятвы Гиппократа для вас не пустой звук. Только за время проведения СВО каждый из вас вернул в строй около тысячи военнослужащих. При этом профессиональные обязанности не мешают заниматься научной и общественной работой, проводить патриотические мероприятия, взаимодействовать с волонтерами и представителями религиозных конфессий, направивших сестер милосердия для оказания помощи раненым, разрабатывать и внедрять новые формы и методы лечения", - приводятся в сообщении слова Артемова.
Знаков губернатора Ростовской области "За ратную службу" удостоены начальник ФГКУ "1602-й военный клинический госпиталь" Минобороны России Валерий Кокоев и старший ординатор терапевтического отделения госпиталя Максим Кочанов.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиВручение знака губернатора Ростовской области "За ратную службу" начальнику ФГКУ "1602-й военный клинический госпиталь" Минобороны России Валерию Кокоеву
Вручение знака губернатора Ростовской области За ратную службу начальнику ФГКУ 1602-й военный клинический госпиталь Минобороны России Валерию Кокоеву
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Вручение знака губернатора Ростовской области "За ратную службу" начальнику ФГКУ "1602-й военный клинический госпиталь" Минобороны России Валерию Кокоеву
Благодарностью губернатора области поощрены врач-хирург хирургического отделения Василий Лубенец и заведующий отделением анестезиологии-реанимации центра анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог-реаниматолог Анатолий Ширенко. Благодарственными письмами главы региона поощрены старшая медицинская сестра хирургического отделения Ирина Теленьга и старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии Любовь Юрченко.
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