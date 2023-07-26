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Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Участь бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, получившего ранение во время боевых действий в Донбассе, показательна для всех наемников из США,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:45
2023-07-26T14:45
2023-07-26T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участь бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, получившего ранение во время боевых действий в Донбассе, показательна для всех наемников из США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Белый дом подтвердил, что бывший морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий против России. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что он находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон опасается, что участие Рида в боях может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными. "Риду, видимо, хотелось еще раз встретиться с русскими. Встреча состоялась, да только закончилась для него совершенно в ином свете. Все эти американские солдаты удачи закончат одинаково, помня о России на всю оставшуюся жизнь, возможно даже очень короткую. Случай с Ридом показателен", - сказал Белик. По его словам, Россия в рамках "джентльменского соглашения" отпустила Рида, надеясь, что тот больше никогда не появится на горизонте. "Видимо, Рид не сделал в первый раз выводов. Но теперь, думаю, он навсегда запомнит, что бывает с теми, кто пришел к ее границам с оружием", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Тревор Рид, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Донбасс
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Депутат Белик назвал участь американца Рида показательной для наемников на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участь бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, получившего ранение во время боевых действий в Донбассе, показательна для всех наемников из США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Белый дом подтвердил, что бывший морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией
, получил ранение во время боевых действий против России. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что он находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон
опасается, что участие Рида в боях может саботировать диалог с Москвой
по обмену заключенными.
"Риду, видимо, хотелось еще раз встретиться с русскими. Встреча состоялась, да только закончилась для него совершенно в ином свете. Все эти американские солдаты удачи закончат одинаково, помня о России на всю оставшуюся жизнь, возможно даже очень короткую. Случай с Ридом показателен", - сказал Белик.
По его словам, Россия в рамках "джентльменского соглашения" отпустила Рида, надеясь, что тот больше никогда не появится на горизонте. "Видимо, Рид не сделал в первый раз выводов. Но теперь, думаю, он навсегда запомнит, что бывает с теми, кто пришел к ее границам с оружием", - сказал депутат.
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