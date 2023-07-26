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Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/naemniki-1886392383.html
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Участь бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, получившего ранение во время боевых действий в Донбассе, показательна для всех наемников из США,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:45
2023-07-26T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
тревор рид
госдума рф
дмитрий белик
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участь бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, получившего ранение во время боевых действий в Донбассе, показательна для всех наемников из США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Белый дом подтвердил, что бывший морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий против России. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что он находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон опасается, что участие Рида в боях может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными. "Риду, видимо, хотелось еще раз встретиться с русскими. Встреча состоялась, да только закончилась для него совершенно в ином свете. Все эти американские солдаты удачи закончат одинаково, помня о России на всю оставшуюся жизнь, возможно даже очень короткую. Случай с Ридом показателен", - сказал Белик. По его словам, Россия в рамках "джентльменского соглашения" отпустила Рида, надеясь, что тот больше никогда не появится на горизонте. "Видимо, Рид не сделал в первый раз выводов. Но теперь, думаю, он навсегда запомнит, что бывает с теми, кто пришел к ее границам с оружием", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230716/naemnik-1884485710.html
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в мире, россия, украина, тревор рид, госдума рф, дмитрий белик, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Тревор Рид, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Донбасс
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине

Депутат Белик назвал участь американца Рида показательной для наемников на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАмериканский студент Тревор Рид
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Американский студент Тревор Рид. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Участь бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, получившего ранение во время боевых действий в Донбассе, показательна для всех наемников из США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Белый дом подтвердил, что бывший морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий против России. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что он находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон опасается, что участие Рида в боях может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными.
"Риду, видимо, хотелось еще раз встретиться с русскими. Встреча состоялась, да только закончилась для него совершенно в ином свете. Все эти американские солдаты удачи закончат одинаково, помня о России на всю оставшуюся жизнь, возможно даже очень короткую. Случай с Ридом показателен", - сказал Белик.
По его словам, Россия в рамках "джентльменского соглашения" отпустила Рида, надеясь, что тот больше никогда не появится на горизонте. "Видимо, Рид не сделал в первый раз выводов. Но теперь, думаю, он навсегда запомнит, что бывает с теми, кто пришел к ее границам с оружием", - сказал депутат.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину
16 июля, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТревор РидГосдума РФДмитрий БеликДонбасс
 
 
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