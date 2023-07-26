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Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 26.07.2023 (обновлено: 04:54 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/naemnik-1886287955.html
Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними
Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними - РИА Новости, 26.07.2023
Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними
Британский наемник Гарри Роу, который воюет на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:25
2023-07-26T04:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский наемник Гарри Роу, который воюет на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными.Согласно изданию, часть разведывательной группы, в которую входят британские, американские и австралийские наемники, оказалась застигнутой врасплох на одном из островов на реке Днепр. По словам Роу, российские солдаты бросили в дом, где находились "солдаты удачи", газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось через крышу покинуть помещение и отступить к побережью. Там на катерах раненых доставили в больницу."Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие", — отметил Роу.Газета пишет, что во время перестрелки один из британских наемников свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, его пришлось отправить домой.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885788481.html
https://ria.ru/20230721/vsu-1885486407.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними

Times: наемник из Британии на Украине в перестрелке с русскими был готов сдаться им

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский наемник Гарри Роу, который воюет на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными.
Согласно изданию, часть разведывательной группы, в которую входят британские, американские и австралийские наемники, оказалась застигнутой врасплох на одном из островов на реке Днепр. По словам Роу, российские солдаты бросили в дом, где находились "солдаты удачи", газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось через крышу покинуть помещение и отступить к побережью. Там на катерах раненых доставили в больницу.
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"Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие", — отметил Роу.
Газета пишет, что во время перестрелки один из британских наемников свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, его пришлось отправить домой.
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