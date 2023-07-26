https://ria.ru/20230726/naemnik-1886287955.html

Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними

Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними - РИА Новости, 26.07.2023

Times: британский наемник готов был сдаться русским в перестрелке с ними

Британский наемник Гарри Роу, который воюет на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T04:25

2023-07-26T04:25

2023-07-26T04:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский наемник Гарри Роу, который воюет на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными.Согласно изданию, часть разведывательной группы, в которую входят британские, американские и австралийские наемники, оказалась застигнутой врасплох на одном из островов на реке Днепр. По словам Роу, российские солдаты бросили в дом, где находились "солдаты удачи", газовые и дымовые гранаты. Задыхающимся наемникам пришлось через крышу покинуть помещение и отступить к побережью. Там на катерах раненых доставили в больницу."Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие", — отметил Роу.Газета пишет, что во время перестрелки один из британских наемников свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, его пришлось отправить домой.

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885788481.html

https://ria.ru/20230721/vsu-1885486407.html

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в мире, украина