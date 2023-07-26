https://ria.ru/20230726/myatezh-1886403169.html

СМИ: разведка Франции знала о готовящемся в России мятеже "Вагнера"

СМИ: разведка Франции знала о готовящемся в России мятеже "Вагнера" - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: разведка Франции знала о готовящемся в России мятеже "Вагнера"

Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) при минобороны страны заранее знала о готовящемся в РФ мятеже группы "Вагнер", сообщило в среду издание РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:25

2023-07-26T15:25

2023-07-26T15:25

россия

франция

в мире

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости. Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) при минобороны страны заранее знала о готовящемся в РФ мятеже группы "Вагнер", сообщило в среду издание Opinion. "По нашей информации, французские спецслужбы заранее обладали информацией о мятеже "Вагнера" - до того, как он произошел в конце июня", - пишет СМИ. Как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон "поздравил" сотрудников французской разведки, намекнув на эту информацию в ходе обращения к войскам накануне Дня взятия Бастилии и отметив, что "наши партнеры недавно оценили качество информации французской разведки". "DGSE держала французские власти в курсе планов главы группы "Вагнер". Издание Washington Post сообщало, что американским спецслужбам было известно об этом "с середины июня", однако французская разведка знала о существовании такого "проекта" намного более заранее", - пишет СМИ. Согласно изданию, это стало возможным по причине того, что французская разведка давно следит за группой "Вагнер" из-за ее якобы "антифранцузской" деятельности в Африке, в том числе в ЦАР и в Мали. По информации газеты, DGSE состоит из семи "центров исследований", один из которых полностью посвящён России. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.

https://ria.ru/20230725/myatezh-1886163452.html

https://ria.ru/20230724/nato-1886060972.html

https://ria.ru/20230707/prigozhin-1882839448.html

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882664129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, франция, в мире, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа