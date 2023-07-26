https://ria.ru/20230726/mozambik-1886492190.html

Дочь первого главы Мозамбика резко высказалась о новых "колонизаторах"

Дочь первого главы Мозамбика резко высказалась о новых "колонизаторах" - РИА Новости, 26.07.2023

Дочь первого главы Мозамбика резко высказалась о новых "колонизаторах"

Африка была разграблена колонизаторами, и теперь иностранцы пытаются делать то же самое, но другими методами, заявила дочь первого президента независимого... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T21:38

2023-07-26T21:38

2023-07-26T21:38

африка

мозамбик

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Африка была разграблена колонизаторами, и теперь иностранцы пытаются делать то же самое, но другими методами, заявила дочь первого президента независимого Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел. "Когда речь идет о присутствии всех этих иностранных сил, в действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Это литий, это нефть, газ, кобальт... Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме. Причина, собственно, несильно отличается от той, которая была у них в 1920-м. Процесс колонизации тогда был ориентирован практически на то же самое, но метод сейчас иной", – сказала Машел в интервью RT. Правозащитница добавила, что решением данной проблемы является вклад в образование народа и объединение Глобального Юга. Машел отметила необходимость использования богатых ресурсов Мозамбика на благо народа страны. Вспоминая страдания своего отца, борца за независимость Мозамбика и первого президента уже независимой республики, Машел затронула тему наследия Саморы Машела. "У него были большие мечты, но, увы, в то время чернокожим различные сферы осваивать не давали… Здесь проявилось его радение о людях, их здоровье и благосостоянии. И вот Самора живет и всю жизнь изо всех сил трудится ради народа Мозамбика, ради народа региона Южной Африки, ради независимости Африки и, конечно, всех народов. Это то наследие, о котором нужно помнить", – сказала Машел. "Самора как-то сказал, что эмансипация женщин — это не какой-то подарок, но императив революции в нашем обществе. Это не благодеяние, не проявление милости, это необходимо для развития нашего общества… Стоит вооружиться таким принципом, и мы получим справедливое общество, в котором мужчины и женщины смогут жить в равенстве и растить детей. Это тот сигнал, который я пытаюсь донести. И, конечно, за эту идею боролся и погиб мой отец", – добавила Машел. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут 27-28 июля в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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африка, мозамбик, россия