https://ria.ru/20230726/mosvodostok-1887433921.html
"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве
"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве
Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-26T16:11
2023-07-26T16:11
2023-07-31T17:40
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе", - сказано в сообщении. Отмечается, что автомобильное движение на этом участке временно ограничено, лучше выбирать пути объезда. Там также добавили, что в отдельных районах на западе Москвы за прошедший сверхинтенсивный дождь выпало наибольшее количество осадков - 54%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Бригады ГУП "Мосводосток
" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что автомобильное движение на этом участке временно ограничено, лучше выбирать пути объезда.
Там также добавили, что в отдельных районах на западе Москвы за прошедший сверхинтенсивный дождь выпало наибольшее количество осадков - 54%.