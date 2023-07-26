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"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:11 26.07.2023 (обновлено: 17:40 31.07.2023)
https://ria.ru/20230726/mosvodostok-1887433921.html
"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве
"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве
Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-26T16:11
2023-07-31T17:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе", - сказано в сообщении. Отмечается, что автомобильное движение на этом участке временно ограничено, лучше выбирать пути объезда. Там также добавили, что в отдельных районах на западе Москвы за прошедший сверхинтенсивный дождь выпало наибольшее количество осадков - 54%.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток

"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток"
Сотрудник ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ГУП "Мосводосток"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что автомобильное движение на этом участке временно ограничено, лучше выбирать пути объезда.
Там также добавили, что в отдельных районах на западе Москвы за прошедший сверхинтенсивный дождь выпало наибольшее количество осадков - 54%.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
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