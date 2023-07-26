https://ria.ru/20230726/mosvodostok-1887433921.html

"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве

"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 31.07.2023

"Мосводосток" ликвидирует скопление воды на Боровском шоссе в Москве

Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-26T16:11

2023-07-26T16:11

2023-07-31T17:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861858471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7d0b985da9f390620832b8d798992f31.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе, сейчас там временно ограничено автомобильное движение, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе", - сказано в сообщении. Отмечается, что автомобильное движение на этом участке временно ограничено, лучше выбирать пути объезда. Там также добавили, что в отдельных районах на западе Москвы за прошедший сверхинтенсивный дождь выпало наибольшее количество осадков - 54%.

https://ria.ru/20230726/pogoda-1886392265.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток