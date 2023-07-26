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Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали - РИА Новости, 26.07.2023
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13:26 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html
Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали
Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали - РИА Новости, 26.07.2023
Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени Ломоносова, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:26
2023-07-26T13:26
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москва
петр бирюков
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени Ломоносова, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. Приступили к проведению монтажно-строительных работ в рамках масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятия проведем в два этапа, это позволит демонтировать в итоге все электроустановки, расположенные в главном здании университета", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что энергетики уже установили две новые распределительные трансформаторные подстанции, в этом году предстоит проложить четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью два километра. "В рамках второго этапа в 2024 году оборудуем восемь трансформаторных подстанций, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 МВт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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москва, петр бирюков, мгу имени м. в. ломоносова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МГУ имени М. В. Ломоносова

Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени Ломоносова, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. Приступили к проведению монтажно-строительных работ в рамках масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятия проведем в два этапа, это позволит демонтировать в итоге все электроустановки, расположенные в главном здании университета", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что энергетики уже установили две новые распределительные трансформаторные подстанции, в этом году предстоит проложить четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью два километра.
"В рамках второго этапа в 2024 году оборудуем восемь трансформаторных подстанций, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 МВт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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