https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html

Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали

Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали - РИА Новости, 26.07.2023

Бирюков: работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ стартовали

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени Ломоносова, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:26

2023-07-26T13:26

2023-07-26T13:26

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москва

петр бирюков

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени Ломоносова, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. Приступили к проведению монтажно-строительных работ в рамках масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятия проведем в два этапа, это позволит демонтировать в итоге все электроустановки, расположенные в главном здании университета", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что энергетики уже установили две новые распределительные трансформаторные подстанции, в этом году предстоит проложить четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью два километра. "В рамках второго этапа в 2024 году оборудуем восемь трансформаторных подстанций, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 МВт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20230725/moskva-1886208764.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мгу имени м. в. ломоносова