https://ria.ru/20230726/moskva-1886344000.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.07.2023
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:13
2023-07-26T12:13
2023-07-26T12:13
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москва
петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 метров в секунду, существует вероятность выпадения до конца дня порядка 20 миллиметров осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - сказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков. По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
https://ria.ru/20230725/moskva-1886208764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 метров в секунду, существует вероятность выпадения до конца дня порядка 20 миллиметров осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - сказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока
" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков.
По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.