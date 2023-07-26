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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.07.2023
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12:13 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/moskva-1886344000.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.07.2023
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:13
2023-07-26T12:13
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москва
петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 метров в секунду, существует вероятность выпадения до конца дня порядка 20 миллиметров осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - сказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков. По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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москва, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
Сотрудник ГУП Мосводосток осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 метров в секунду, существует вероятность выпадения до конца дня порядка 20 миллиметров осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - сказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков.
По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосводосток
 
 
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