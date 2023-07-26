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В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера - РИА Новости, 26.07.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
16:41 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/mordoviya-1886427391.html
В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера
В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера - РИА Новости, 26.07.2023
В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера
Вопросы развития производств кабельного кластера в Мордовии обсудили на встрече главы республики Артема Здунова с руководством предприятий "Сарансккабель" и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:41
2023-07-26T16:41
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Вопросы развития производств кабельного кластера в Мордовии обсудили на встрече главы республики Артема Здунова с руководством предприятий "Сарансккабель" и "Эпромет", сообщает пресс-служба главы региона. На встрече были рассмотрены планы по реализации новых инвестиционных проектов, также речь шла о работе по гособоронзаказу. "В настоящее время на "Сарансккабеле" работают 980 человек, на "Эпромете" - 120 человек. Предприятия динамично развиваются, растут налоговые отчисления в бюджет. Заработная плата тоже увеличивается - рост составил 115% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении. Глава Мордовии подчеркнул значимость освоения новых производственных ниш, связанных с уходом с рынка европейских поставщиков, а также развития производственной кооперации. "Кабельная отрасль - флагман республиканской промышленности, наш кабельный кластер - один из крупнейших в стране и по объемам производства, и по номенклатуре выпускаемой продукции. В него входят предприятия, которые производят различные виды кабелей, компаунды, катанку для нужд кабельной промышленности, оптическое волокно. Республике удалось обеспечить почти полный цикл производства - уровень локализации в отрасли достигает 90%", - подчеркивается в сообщении.
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артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера

Глава Мордовии Здунов обсудил с руководством предприятий развитие кабельного кластера

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкСаранск, Мордовия
Саранск, Мордовия - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Саранск, Мордовия. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Вопросы развития производств кабельного кластера в Мордовии обсудили на встрече главы республики Артема Здунова с руководством предприятий "Сарансккабель" и "Эпромет", сообщает пресс-служба главы региона.
На встрече были рассмотрены планы по реализации новых инвестиционных проектов, также речь шла о работе по гособоронзаказу.
«
"В настоящее время на "Сарансккабеле" работают 980 человек, на "Эпромете" - 120 человек. Предприятия динамично развиваются, растут налоговые отчисления в бюджет. Заработная плата тоже увеличивается - рост составил 115% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии подчеркнул значимость освоения новых производственных ниш, связанных с уходом с рынка европейских поставщиков, а также развития производственной кооперации.
"Кабельная отрасль - флагман республиканской промышленности, наш кабельный кластер - один из крупнейших в стране и по объемам производства, и по номенклатуре выпускаемой продукции. В него входят предприятия, которые производят различные виды кабелей, компаунды, катанку для нужд кабельной промышленности, оптическое волокно. Республике удалось обеспечить почти полный цикл производства - уровень локализации в отрасли достигает 90%", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияАртем Здунов
 
 
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