https://ria.ru/20230726/mordoviya-1886427391.html

В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера

В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера - РИА Новости, 26.07.2023

В Мордовии обсудили развитие кабельного кластера

Вопросы развития производств кабельного кластера в Мордовии обсудили на встрече главы республики Артема Здунова с руководством предприятий "Сарансккабель" и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:41

2023-07-26T16:41

2023-07-26T16:41

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Вопросы развития производств кабельного кластера в Мордовии обсудили на встрече главы республики Артема Здунова с руководством предприятий "Сарансккабель" и "Эпромет", сообщает пресс-служба главы региона. На встрече были рассмотрены планы по реализации новых инвестиционных проектов, также речь шла о работе по гособоронзаказу. "В настоящее время на "Сарансккабеле" работают 980 человек, на "Эпромете" - 120 человек. Предприятия динамично развиваются, растут налоговые отчисления в бюджет. Заработная плата тоже увеличивается - рост составил 115% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении. Глава Мордовии подчеркнул значимость освоения новых производственных ниш, связанных с уходом с рынка европейских поставщиков, а также развития производственной кооперации. "Кабельная отрасль - флагман республиканской промышленности, наш кабельный кластер - один из крупнейших в стране и по объемам производства, и по номенклатуре выпускаемой продукции. В него входят предприятия, которые производят различные виды кабелей, компаунды, катанку для нужд кабельной промышленности, оптическое волокно. Республике удалось обеспечить почти полный цикл производства - уровень локализации в отрасли достигает 90%", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230629/materinstvo-1881313798.html

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артем здунов