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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации - РИА Новости, 26.07.2023
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19:12 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/mobilizatsiya-1886467598.html
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации - РИА Новости, 26.07.2023
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации
Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:12
2023-07-26T19:12
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине. Законопроекты появились на сайте Верховной рады в среду. Их автор Зеленский. Пояснительной записки к ним пока нет. По информации депутата парламента Ярослава Железняка, скорее всего действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 дней. "Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в мае. Тогда действие военного положения и мобилизации продлили до 18 августа.
https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации

Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине.
Законопроекты появились на сайте Верховной рады в среду. Их автор Зеленский. Пояснительной записки к ним пока нет. По информации депутата парламента Ярослава Железняка, скорее всего действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 дней.
"Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в мае. Тогда действие военного положения и мобилизации продлили до 18 августа.
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