Рейтинг@Mail.ru
Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/miny-1886449951.html
Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС
Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС - РИА Новости, 26.07.2023
Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС
на то, что западные СМИ игнорируют ремарку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что любой подрыв противопехотных мин, обнаруженных на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:51
2023-07-26T17:51
специальная военная операция на украине
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e9e5ec30275ae244c86fb7d3eca3965.jpg
ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал в Telegram-канале на то, что западные СМИ игнорируют ремарку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что любой подрыв противопехотных мин, обнаруженных на периферии Запорожской АЭС (ЗАЭС) "не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта". &quot;Много шума в СМИ вокруг противопехотных мин, обнаруженных экспертами МАГАТЭ на периферии Запорожской АЭС. Западная пресса забыла упомянуть, что, согласно отчету МАГАТЭ, &quot;любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта&quot;, - написал Ульянов.Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a0e1632aed91c7db30d68771689961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС

Дипломат Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал в Telegram-канале на то, что западные СМИ игнорируют ремарку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что любой подрыв противопехотных мин, обнаруженных на периферии Запорожской АЭС (ЗАЭС) "не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта".
«

"Много шума в СМИ вокруг противопехотных мин, обнаруженных экспертами МАГАТЭ на периферии Запорожской АЭС. Западная пресса забыла упомянуть, что, согласно отчету МАГАТЭ, "любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта", - написал Ульянов.

Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС
25 июля, 13:13
Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.
На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала