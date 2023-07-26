https://ria.ru/20230726/miny-1886449951.html

Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС

Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС - РИА Новости, 26.07.2023

Ульянов: западные СМИ игнорируют ремарку МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС

на то, что западные СМИ игнорируют ремарку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что любой подрыв противопехотных мин, обнаруженных на... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:51

2023-07-26T17:51

2023-07-26T17:51

специальная военная операция на украине

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал в Telegram-канале на то, что западные СМИ игнорируют ремарку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что любой подрыв противопехотных мин, обнаруженных на периферии Запорожской АЭС (ЗАЭС) "не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта". "Много шума в СМИ вокруг противопехотных мин, обнаруженных экспертами МАГАТЭ на периферии Запорожской АЭС. Западная пресса забыла упомянуть, что, согласно отчету МАГАТЭ, "любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной и физической ядерной безопасности объекта", - написал Ульянов.Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html

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энергодар, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс