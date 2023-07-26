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Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень - РИА Новости, 26.07.2023
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16:18 26.07.2023 (обновлено: 16:27 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/metro-1886417678.html
Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень
Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень - РИА Новости, 26.07.2023
Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень
Московский метрополитен работает в штатном режиме, погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение поездов, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:18
2023-07-26T16:27
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский метрополитен работает в штатном режиме, погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение поездов, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Московское метро работает в штатном режиме. Погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение - все станции мосметро открыты, поезда следуют по всем участкам линий", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты метрополитена внимательно следят за всей инфраструктурой, уделяя особенное внимание открытым участкам, а диспетчеры ЕДЦ "в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене".
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень

Дептранс Москвы заверил, что ливень не повлиял на движение поездов метро

CC BY 3.0 / Antares 610 / Kuntsevskaya Moscow Metro stationСтанция "Кунцевская" Московского метрополитена
Станция Кунцевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
CC BY 3.0 / Antares 610 / Kuntsevskaya Moscow Metro station
Станция "Кунцевская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский метрополитен работает в штатном режиме, погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение поездов, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Московское метро работает в штатном режиме. Погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение - все станции мосметро открыты, поезда следуют по всем участкам линий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты метрополитена внимательно следят за всей инфраструктурой, уделяя особенное внимание открытым участкам, а диспетчеры ЕДЦ "в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене".
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