https://ria.ru/20230726/metro-1886417678.html

Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень

Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень - РИА Новости, 26.07.2023

Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на ливень

Московский метрополитен работает в штатном режиме, погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение поездов, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:18

2023-07-26T16:18

2023-07-26T16:27

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский метрополитен работает в штатном режиме, погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение поездов, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Московское метро работает в штатном режиме. Погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение - все станции мосметро открыты, поезда следуют по всем участкам линий", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты метрополитена внимательно следят за всей инфраструктурой, уделяя особенное внимание открытым участкам, а диспетчеры ЕДЦ "в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене".

https://ria.ru/20230718/uscherb-1884916083.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, московский метрополитен